Clases sociales y futbol

El deporte futbol une a las clases sociales cual cemento, para de ese modo desviarlas de su vieja lucha, es un profundo factor de despolitización. Esta forma es un oscurecimiento de poca consciencia que es utilizada con mayor o menor cinismo. Todo esto lo vemos en los países subdesarrollados donde el deporte futbol desempeña un papel de diversión política, pareciendo un droga a la cual todos se unen. En países latinos se muestra a la gente enardecida siguiendo los partidos de futbol no solamente de su país, sino también de otros, con tal pasión grotesca que parece risible. Parece una masa embrutecida por ese deporte que los mantiene fuera de cualquier otra noticia, es como una droga necesaria, como si fuese el único modo posible de evasión.



En México, esa droga, se acaba de terminar una media liga en donde la masa de apasionados por su equipo que termina por ser medio campeón y donde los medios de comunicación cooperan para alimentar ese furor por el equipo ganador, sin terminar de digerir esa convulsión y agitación de inmediato se ven envueltos por los juegos de su selección nacional, no satisfechos les presentan la final de otros juegos a nivel internacional en donde se ve por igual esa avalancha de fanáticos unidos para ver a sus equipos sin importar los gastos que se ocasionen por ver a sus ídolos. Este fenómeno se produce por un hecho que habla elocuentemente sobre el derivativo social que ofrece el espectáculo deportivo a una masa todavía víctima del subdesarrollo económico, resultando comprensible ese entusiasmo que tiende a liberar a la gente de la presión ejercida por el trabajo fatigoso, por las presiones, por el hastío, por la costumbre, y donde encuentra una salida en este tipo de diversión.



El deporte futbol de ese modo da la distracción y la diversión necesaria, donde las masas encuentran esa alegría y ese gusto por la acción, lo que les permite liberarse de las contingencias sociales que los oprimen y de esta manera tratan de evadirlas, pero de ese modo el deporte futbol se vuelve una droga, una necesidad, un escape.



En los canales televisivos hablan tanto de futbol evitando hablar de otra cosa en donde de esta manera creen constituir un buen medio de mantenimiento del orden con respecto a no hablar de otro tema ejerciendo un control ideológico con respecto a las masas. Así “suponen” que el hablar de esta actividad deportiva (el futbol) propicia y hace creer a la gente que con lo que se dice, se busca un tipo de “prevención” con respecto a la salud y el equilibrio aun sin practicarlo. Presentado este deporte como una terapia de fatiga, un medio para olvidarse de los resentimientos y los malestares del trabajo. De este modo el deporte futbol se vuelve un notable factor de manipulación de los efectos masivos, un factor de canalización social de la energía que busca donde ocuparla de una manera inofensiva en la que de otro modo se debe averiguar una forma distinta de realización. El problema es que el deporte futbol es una fábrica de sentimientos masivos, en que se permite muchas tonterías.