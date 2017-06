‘El dilema en los partidos’

Los partidos: O ponen de candidato al más popular y al ejercer el gobierno pierden prestigio o ponen al más capaz y corren el riesgo de perder la elección.



S- Llamó mi atención el pleito (o discusión, si prefieren), entre Juan José Rodríguez Pratts y Felipe Calderón ante la exigencia del segundo a que el partido ya defina su candidato (Felipe quiere que sea candidata y casualmente su esposa), en función de encuestas de popularidad. Juan José argumentó que Margarita no tiene experiencia ni ha ganado elecciones, lo que la incapacita, no sólo para ser candidata, sino peor, para ser Presidente de México. Felipe se encarabonó (como diría Catón) y tuvieron su zipizape azul; lo que me llevó a la reflexión sobre el dilema que tienen los partidos políticos para postular candidatos: ¿escogen al más popular o seleccionan al más capaz para cumplir con las funciones y responsabilidades del puesto al que aspiran?



R- Grrr, mi Santias, esa pregunta ni se pregunta, si escogen al más popular seguiremos teniendo gobiernos fallidos, que gobiernan al contentillo, quedando bien con compadres, amigos, correligionarios y mecenas de sus campañas y me da la impresión de que México no aguanta más improvisaciones, ni la corrupción derivada y obligada de un modelo que pone a gente incapaz en puestos de responsabilidad. Para muestra un botón: EPN popular y carismático a quienes nuestras féminas gritaban: “Enrique bombón, te quiero en mi colchón”, valió, vale y valdrá un carajo como gobernante porque no hay capacidad, el costo lo conocemos: niveles de corrupción e incompetencia nunca vistos, coronados por la invitación a “Trump candidato” para visitar México en campaña; lo que es un ícono que debería signarse con un monumento a la estupidez política de EPN y su Gabinete; todo ello aderezado con un cinismo rampante que no tiene ni la decencia de ocultar la corrupción galopante, ni la impunidad otorgada desde la Presidencia a quienes le sirvieron, ya sea en campaña, ya sea en acciones de gobierno actuando como cómplices. Y como cereza del pastel, el premio a la militancia con puestos para los que no hay vocación ni capacidad y cómo muestra les pongo al corrupto de Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI y al Sr. Murat (quién por cierto todavía no aclara el muertito en su publicitado autoatentado).



S- ¡Chinche perro! Te arrancaste con vuelo de corrido para darle un raspón al preciso, a su incompetencia y a la corrupción manifiesta dentro de su partido y su gobierno.



R- Auuu, no mi ínclito humano, no es contra el preciso mi comentario, simplemente lo usé de ejemplo para enfatizar el daño que hace a México usar de parámetro para poner candidatos la simple popularidad, sin contrastarla con la capacidad e independencia para gobernar. Como en mi opinión es el caso de Margarita dentro del PAN, señora muy decente y buena onda, pero sin los tamaños para gobernar a un México convulso por la criminalidad, que, con la ayuda del marido, tiene la pata de los gringos puesta en el pescuezo.



S- Bueno, perro, pero entenderás que no hay todólogos y que Margarita, me permito disentir, tiene como apoyo y consejero a Felipe, que sabe cómo manejar a los güeros y que enfrentó a los criminales con valentía y con uniforme prestado.



R- Guauuu, mi Santias, acabas de poner el dedo en la llaga, Margarita ha dado claras muestras de una dependencia política y de carácter de Feli-pillo, es decir, si ganara la Presidencia, el poder tras el trono sería el chaparrito, peloncito de lentes, y con él todos su defectos, como: ser condescendiente con los gringos para que surtan de armas a los narcos y violen nuestra frontera o tener amistad y compromiso vergonzante con Yunes, lo que pondría al priísta infiltrado de panista dentro del Gabinete con el costo que ya vimos durante el calderonato (ver denuncias de Gordillo respecto a las raterías de Yunes en el ISSSTE), Margarita, por solidaridad o dependencia, valga la rebusnancia, no es independiente y no debe ser Presidente.



S- O sea que tú crees que los negativos de Felipe habría que sumárselos a Margarita.



R- Grrr, no sólo los negativos, también los compromisos de Felipe serían carga y lastre para el gobierno (es un decir) de Margarita. Por eso afirmo, popularidad no compensa dependencia ni incapacidad. Lo bueno es que en el PRD no hay ni populares ni con capacidad, un problema menos. En tanto los morenos tienen al más popular hasta hoy, que ya demostró sus limitaciones al secuestrar Paseo de la Reforma y joder a los chilangos, después de que lo votaron para gobernar; es decir, está calada su necedad.



S- Una vez clarificadas las cosas, mi Rufo y sabiendo que de “independientes”, amarillos y partidos rémora nada podemos esperar, no queda más que sugerir al PAN y al PRI que pongan como candidatos a los más capaces ¡Por México!, cosa que seguramente no hará Morena... ¡Así de sencillo!



Un saludo, una reflexión.