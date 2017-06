Director mexicano, arrepentido de no haber dirigido 'Harry Potter'

El reconocido director de cine, Guillermo del Toro ofreció una master class en donde confesó que lamenta haber rechazado la oportunidad de dirigir una cinta de la saga de Harry Potter

Durante el Festival Internacional de Cine Animado en Annecy, Francia, el director mexicano se sentó a platicar sobre su experiencia en la industria cinematográfica.

Según IndieWire, del Toro se presentó ante la audiencia con mucho entusiasmo y afirmó que todo su trabajo se basa en la pasión.

“Cada película que he hecho fue hecha porque moría por hacerla", explicó el cineasta.

“Y he tenido increíbles oportunidades de decir no a grandes películas", reveló.

Igualmente compartió un poco sobre su gran experiencia al hacer el nuevo show de Netflix, Trollhunters.

"He hecho películas que se venden como si fueran lo opuesto a lo que en realidad son. Este show se vendió exactamente cómo es y eso es fantástico", contó.

Cuando se habló de su larga carrera en el cine y sobre que no hay alguna mala decisión que le quite el sueño, del Toro confesó: “la única (por la que me arrepiento) es Harry Potter. A veces lo pienso y me digo '¡oh, maldición!'".

Los presentes comenzaron a reír por su comentario y el cineasta no profundizo sobre el asunto.

El programa dirigido por Guillermo del Toro, Trollhunters, se estrenó por medio de la plataforma Netflix en diciembre 2016.