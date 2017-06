¡'Uno a uno' con México!

Sir Paul McCartney, el ex miembro de The Beatles, se presentará el 28 de octubre en el Estadio Azteca, como parte del One on One Tour 2017.

"México alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias con este tour. Tendremos una gran fiesta juntos. Estamos listos para rockear en México", expresó el inglés en un comunicado emitido por OCESA, empresa que trae el show.

El cantante también posteó un video en redes sociales para anunciar el recital.

"Vamos a regresar a México. Nos encanta México. Nos encanta la gente y nos encanta cuánto aman la música. Incluso aman nuestra música, y eso nos gusta aún más. Así que hay que rockear, pasémosla muy bien. México, ¡aquí vamos!", dijo.

Reconocido como una leyenda viviente de la música, el ganador del Óscar y de 21 premios Grammy, actuará como parte de una gira por Latinoamérica, que ya tiene cuatro fechas confirmadas en Brasil y una en Colombia.

Largas negociaciones

La visita del británico de 75 años coincidirá en fechas con el encuentro de automovilismo Fórmula 1, Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que la idea original era que se presentara en el Foro Sol, indicó una fuente de la producción del concierto.

Las negociaciones, confirmó también la fuente, llevaban más de un año con OCESA, ya que estaba en la lista de estrellas preparadas para 2017 junto con Sting, y apenas en los dos últimos meses se pudo concretar.

Tiene su historia

McCartney pisará la Ciudad de México para ofrecer un recital por quinta ocasión.

La más reciente fue en mayo de 2012, con los shows que dio en el Estadio Azteca y en el Zócalo como parte del On the Run Tour; previamente vino con el Up and Coming Tour, en mayo del 2010, al Foro Sol; con el Driving World Tour en noviembre del 2002, al Palacio de los Deportes; y su debut en el País fue con el The New World Tour, en noviembre de 1993, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Paul editó el disco compilatorio Pure McCartney hace un año, y es en el que basa la mayor parte del recital que ofrece piezas en vivo como "Let Me Roll It", "New", "Queenie Eye" y "Mrs. Vanderbilt", entre otras.

Este espectáculo cuenta con tecnología y producción innovadora, tanto en audio como en video, juegos láser y pirotecnia, además de que por primera vez canta en una gira "A Hard Day's Night", e incluye el éxito que grabó con Rihanna y Kanye West "FourFiveSeconds".

La preventa Citibanamex será el 4 y 5 de julio, y la venta general, a partir del 6, en el sistema Ticketmaster.

Los precios oficiales, sin cargo por servicio, son:

-Sección A, 12 mil pesos

-Sección B, 7 mil 580

-Sección C, 5 mil 880

-Sección D, 4 mil 580

-Azul y Amarillo, 3 mil 380

-Naranja, 2 mil 380

-Verde, mil 780

-Cancha General, mil 80

-Roja, mil 480

-Rosa, 750

-Morada, 450