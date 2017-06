Acusa panista a PRI y PVEM de no saber qué pedir de Escudo

El diputado Juan Carlos Muñoz consideró que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) son ignorantes, no saben expresarse, ni saben que quieren pedir en relación a resultados de Escudo. La semana pasada ambos grupos parlamentarios solicitaron una auditoría al desempeño ante el Pleno del Congreso local, la cual también suscribieron diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones anticipó el resultado que podría tener la auditoría, que aún ni siquiera se instruye a la Auditoría Superior del Estado (ASEG), pues apenas se solicitó la semana pasada en el Congreso local.

“El problema de la auditoría que están solicitando con todo respeto los compañeros del PRI, pues les gana la ignorancia, el programa Escudo no es una estrategia, el programa está auditado, está al día de hoy, está auditado al 100%, se va a auditar porque se tiene que auditar, tendrá que entrar nuevamente en lo siguientes procesos”, dijo Muñoz Márquez.

“... Yo creo que ellos no saben lo que quieren auditar, ese es problema, la ignorancia a veces te hace hablar de cosas que no sabes... si ellos conociera las bases de la licitación, en que consiste el programa Escudo y lo leyeran un poquito sabrían, pero siguen buscando en la página errónea. Ellos no saben donde buscar, no saben que buscar, les gana la ignorancia”, añadió.

Diputados del PRI y PVEM pidieron en conjunto una auditoría al desempeñó para evaluar la eficacia del programa Escudo.

La propuesta fue presentada en sesión de Pleno del Congreso local por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luz Elena Govea López, quien pidió que la solicitud fuera tramitada de obvia resolución. Sin embargo, por disposición de Ley Orgánica no se le pudo dar este procedimiento.