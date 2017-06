Denuncian despido injustificado

Por despido injustificado ante una enfermedad, el ex empleado de la dirección de Oficiales Calificadores, M. Vargas Morales denunció públicamente a Armando Almanza González, director de Jurídico Administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El ex funcionario indicó que a principios de marzo comenzó a sentirse mal, por lo que solicitó permiso para ir a consulta médica, sin embargo se le negó en varias ocasiones, acción que lo obligó a ir sin permiso y fue cuando se le detectó un problema en la próstata.

Refirió que al darle la cita un mes después en la institución pública, decidió ir a un médico particular, quien le dio un tratamiento por el que tuvo que faltar 12 turnos en la dependencia donde trabajaba.

Vargas Morales señaló que la situación la hizo de conocimiento al director de Recursos Humanos y a la titular de Oficiales Calificadores, quienes le dieron permiso de faltar, sin embargo a su regreso se encontró con el despido por parte de Armando Almanza González.

“Me mandó llamar pero ya con palabras humillantes (...) agarró el folder y me lo aventó, no era del seguro porque la cita la tenía para después de un mes, entonces me dijo que no le importaba, que le firmara mi renuncia”, relató.

Comentó que Almanza González lo llamó 4 veces de forma grosera, por lo que decidió ya no ir a trabajar a partir del 30 de abril cuando se le informó su baja sin darle una justificación.

Refrió que ante el despido, decidió poner una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, con la que se abrió la carpeta de investigación 117/17-B-IIII, así como una queja en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El ex funcionario dijo que también acudió a la oficina del Presidente Municipal, donde la respuesta fue en favor de Almanza González, lo que le dio pie a hacer la denuncia de forma pública.

Asimismo señaló que espera que las autoridades correspondientes tomen el caso e investiguen el actuar del director de Jurídico Administrativo, pues al interior de Oficiales Calificadores hay varios empleados que se encuentran en la misma situación.