Uno de los éxitos de León, Monterrey y de Guadalajara, ha sido la unidad de sus organizaciones empresariales que los convierte en interlocutores válidos y permanentes con autoridades locales y de los estados. Ese ejemplo hemos seguido en Irapuato.



Vemos entre las agrupaciones empresariales de Irapuato ánimo de unidad y en estos momentos de unidad participan jóvenes empresarios, es decir, las nuevas generaciones, porque partimos de ir por lo que resulta bien.



El sector empresarial en Irapuato es muy diverso. No depende de cuatro o cinco personas o liderazgos. En la actualidad son muchas bastantes las expresiones y nuestro reto es respetar esos liderazgos y lograr siempre la unidad en decisiones importantes de ciudad.



Soy huérfano de padre desde los nueve años y vi en mi abuelo, don Fernando Barba Amezcua, un referente de padre y de líder indiscutible, con planteamientos y proyectos muy adelantados a su tiempo. Él sufrió mucho, tal y como lo narra en su libro



Hemos sido testigos de que la unidad no es simple dentro de los grupos, sociedades y personas, sobre todo por las formas distintas de pensar o porque hay intereses de todo tipo, incluyendo los intereses económicos o políticos.



Aunque estudié fuera del estado de Guanajuato, mis visitas a Irapuato fueron permanentes y en esos años he visto crecer a nuevos empresarios y en los maduros acumular más experiencia. El sector empresarial de Irapuato se ha diversificado, crecido.



Actualmente presido la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato y estoy cumpliendo en tiempos y objetivos lo que nos propusimos. Fuera de la labor de los negocios de la familia empujo para que Irapuato sea más turístico.



Por fortuna, cuento con el respaldo de todos los agremiados y a quienes desde estas líneas y además en persona les he dado y les seguiré dando las gracias por su voto y apoyo incondicional.



Esta asociación no tiene fines políticos y nadie la usa como plataforma política para fines personales o de grupo. La asociación tiene fines de impulsar al sector. De hacerlo más competitivo y con mejores ofertas.



En esta agrupación coincidimos personas de distintas ideologías y posiblemente de filiación partidaria y hasta religioso y eso se respeta.



Lo más importante es que pretendemos ser un ejemplo de unidad empresarial frente a nuestro entorno y frente a los acuerdos con los gobiernos municipal, estatal y federal.



Muchas gracias a todos por su confianza. Ahora cumplimos seis meses de estar al frente y las metas están por cumplirse.



Que Dios los bendiga.