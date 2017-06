Asesinos de hermano de JC Chávez conocían sus rutinas

Los asesinos de Rafael Chávez González, hermano mayor del ex tricampeón mundial de Box, Julio César Chávez, presuntamente sabían que Rafael acudía cada domingo a recoger el dinero que obtenía de los pagos de los pacientes del centro de rehabilitación para adictos y alcohólicos que abrió hace siete años.

Su hermano mayor, el ex pugilista Rodolfo Chávez González, comentó que los dos hombres que ingresaron al hogar del finado, uno de ellos armado, obligaron a su esposa e hija a encerrarse en el baño, mientras le exigían la entrega de dinero.

El mayor de la dinastía de boxeadores de la familia Chávez González no descartó que los homicidas de "El Borrego", como se le conocía a su hermano, pudieran ser personas que estuvieron en el centro de rehabilitación, ubicado en la plaza comercial, conocida como el Palmito.

Rodolfo Chávez manifestó que los datos que conocen del hecho, registrado la noche del domingo pasado, es que forcejeó con uno de los delincuentes, el cual accionó en varias ocasiones el arma que portaba.

Juan José Ríos Estavillo, fiscal general del Estado, explicó que las primeras investigaciones de estos hechos, registrados en la calle Juan de Dios Bojórquez, en la parte sur-poniente de la ciudad, marcan una línea de un aparente asalto.

Según los indicios consignados en la carpeta de investigación, Rafael, de 54 años de edad, ex boxeador y actual administrador de un centro de rehabilitación para adictos a las drogas y al alcohol, recibió varios disparos.