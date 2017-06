Julio César Chávez y su hija recibieron amenaza de secuestro

El legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez, aseguró que está indignado pues las autoridades de Tijuana no le han dado el apoyo que desea.

"Estoy muy indignado la verdad, muy enojado, porque yo recibí una amenaza de secuestro y le he pedido a las autoridades de Tijuana que me brinden apoyo y se han hecho pendejos. No sé qué es lo que están esperando, la verdad”, señaló Chávez.

En declaraciones para la prensa del norte del país, la “Leyenda” detalló cómo fue que se enteró de esto y tundió al gobierno de Baja California.

"Me comunicaron del FBI, de allá de Estados Unidos, que querían secuestrarme, que querían secuestrar a mi hija también y yo le informé al gobierno de Baja California, al señor ‘Kiko’ Vega y se hicieron pendejos. Se han hecho pendejos, el director de la policía municipal, todos se han hecho pendejos, la verdad”.

Por último, el ex pugilista aseguró que sabe quien es el responsable de dicha amenaza.

"Yo creo que están esperando a que me pase algo para actuar, pero ya para qué. Fue en Tijuana, es una amenaza de secuestro. Ellos tienen identificado al secuestrador, no voy a dar nombres para no alertarlos, pero es alguien que estuvo en la cárcel y las autoridades lo dejaron libre y ahora anda secuestrando, matando, robando gente”, sentenció.