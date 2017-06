Prometen un León ofensivo

Andrés Andrade no espera que el estilo de juego del Club León se modifique mucho, aunque ahora Javier Torrente plantea jugar a un 4-3-3, y no con el 4-4-2 que se predica en la institución verde desde tiempos de Gustavo Matosas.

“Yo creo que la idea y la filosofía del profe (Torrente) no ha cambiado, es la misma del semestre pasado jugamos igual, el que juega atrás de Boselli es el Chapo (Luis Montes), ya el Chapo con una condición también más defensiva parándose más atrás y armándonos bien de atrás para adelante que yo creo que si es lo que ha cambiado, primero protegernos y después ofender”, explicó.

Entre los cambios que plantea Torrente, con Montes volanteando con mayor libertad, también se encuentra la adaptación de Fernando Navarro como un volante.

“Navarro tiene una virtud que pasa a espacios vacíos muy rápido y casi siempre lo hace bien cuando juega en la lateral, he estado de volante con él y casi siempre él es el que termina tirando el centro porque pasa muy bien y aparte es la condición física ayuda a eso, esperemos que sea una ayuda y un plus para el equipo”, manifestó “El Rifle”.

Con dos años sin pretemporada, desde que militó con América, sabe que su posición es una de las más codiciadas por la mayoría de los refuerzos que llegaron, por lo que se esforzará por hacer un mejor trabajo para así mantener la titularidad de su lado.

“En el caso d los que vienen de afuera, (Maxi) Ceratto, Álvaro (Ramos), se van a tener que acostumbrar primero al ritmo que se maneja acá al ida y vuelta y luego poder desarrollar lo que ellos saben, (Mauro) Lainez es un jugador joven no le va a costar el ritmo se tiene que adaptar a lo que es el futbol de primera división, Alan (cervantes) es un excelente jugador. Llegue quien llegue sea o no figura, tiene que adaptarse a la idea del equipo y a lo que queremos todos” explicó.

“Va a ser una competencia muy fuerte, sana pero sabemos que los que en este momento estemos jugando no quiere decir que vamos a iniciar el torneo, tenemos que seguir trabajando y si tenemos la suerte de iniciar no soltarla porque lo principal es el equipo y sabemos que como equipo no podemos regalar puntos como lo hicimos el torneo pasado”, finalizó.

Andrade llegó hace un par de torneos a León en compra definitiva, y aunque su primer torneo tuvo altibajos por problemas de lesiones, en el Clausura fue reconocido como el mejor jugador del equipo, junto a Elías Hernández.