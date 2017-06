Preocupa a Coparmex violencia en León

Los presidentes tanto nacional como de León de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos y Jorge Ramírez manifestaron que es alarmante la situación de inseguridad que vive el Estado.



Ambos coinciden en que la responsabilidad es compartida. Sin embargo, el segundo dijo que los principales responsables son tanto el Gobernador de Guanajuato y el Alcalde de León, hablando de la situación particular de este municipio.



De Hoyos aseguró que de seguir así la tendencia de violencia que hay actualmente, este año puede convertirse en el más violento desde el 2008 y que la inseguridad junto con la corrupción es de los temas que más preocupa a los mexicanos.



'Y no estamos conformes con esa realidad, aquí hay una culpa compartida de todos los partidos políticos, porque mejorar esta situación empieza por mejorar la legislación, que es el sustento para las tareas de seguridad', expresó.



Criticó que los diputados de la presente legislatura, hasta el momento no hayan podido hasta el momento dictaminar la iniciativa que se envió por el Gobierno Federal, la ley de seguridad interior.



Dijo que espera que en la mayor brevedad se apruebe esta ley, que es la que va a regular la interacción de fuerzas militares en tareas civiles.



'Hace falta definir los protocolos, la temporalidad y el propósito para que ello ocurra', precisó.



Y en segundo lugar, urgió a que se apruebe la legislación del mando único o en su caso el mando mixto.



'No es posible que ante esta problemática tan severa que se vive de inseguridad, estemos batallando por la coordinación de gobiernos estatales y municipales y como no existe una legislación que la ampare, hoy en día está al resultado de una comida o al buen entendimiento por parte gobernadores y alcaldes, se requiere que esté plasmado en la ley', puntualizó.