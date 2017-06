***MIGRANTES Y HUMBERTO

Una comitiva de activistas migrantes se reunirá el 14 de julio con el presidente del PAN de Guanajuato, Humberto Andrade, para pedirle que postulen migrantes a diputados locales y federales.



*PIDEN DIPUTACIONES



Los paisanos Ángel Calderón, Ángel Trejo, Jorge Navarrete, Omar Silva, Jorge López y José López viajarán a Guanajuato para pedirle al PAN que en los congresos estén ellos, y no a los que ni conocen.



*Y UNA SECRETARÍA



Otra propuesta que le harán al PAN es incluir en su plataforma electoral para el 2018 el transformar el Instituto del Migrante en la Secretaría de Asuntos Migratorios e Internacionales.

*** EMPRESARIOS CON DIPUTADA



Dirigentes de Coparmex León, Irapuato y Celaya se reunieron con la diputada local del PAN que encabeza los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Los empresarios querían exponerle su preocupación de lograr una legislación a la altura del gran problema, pero sobre todo que haya voluntad política de los que las aplican para garantizar que eso funcione.



*FISCAL EN SERIO



Los empresarios dejaron clara su exigencia de tener un Fiscal Anticorrupción de verdad, con independencia, autonomía, capacidad técnica, de ninguna manera atado a intereses políticos. También insistieron en tener un sistema con los recursos suficientes para operar y mostraron interés en participar en el proceso para que en el Comité de Participación Ciudadana se nombren a los mejores perfiles.



*LO NOMBRA CONGRESO



La legisladora panista les compartió que, a pesar de que hay tres iniciativas (PRI, PAN, PVEM) para el Fiscal Anticorrupción, se tiene consenso de todos los partidos en que el nombramiento lo hará el Congreso del Estado y no meta mano el Gobernador del Estado. El problema son los tiempos, pues ya el 19 de julio debe arrancar el SEA pero es evidente que para esa fecha todavía no habrá un nuevo Fiscal.



*COMITIVA DE IP



Participaron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Guraieb; los presidentes de Coparmex León y Celaya, Jorge Ramírez y Juan Yudico, respectivamente; los directores del Sindicato Patronato en León e Irapuato, Desiree Ángel y Raúl Calvillo, y el consejero en León, Pablo Marín.

***RELEVO AZUL



Desde ayer la diputada federal por el distrito 06 de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dejó de ser la coordinadora de la bancada de 12 panistas de Guanajuato en el Congreso de la Unión. Su lugar lo toma Ariel Corona Rodríguez, oriundo de Cortazar y representante del distrito 13 que además abarca Valle de Santiago, Jaral del Progreso y parte de Celaya.



*UN FERNANDISTA



Una de las diferencias importantes entre ambos coordinadores es que la leonesa es del grupo afín al ‘delfín’ Diego Sinhué Rodríguez, mientras que Ariel es cercano al senador Fernando Torres. En la bancada azul había algunos otros con mayor experiencia legislativa, como los leoneses Ale Reynoso, Mayra Enríquez o Ricardo Sheffield, pero Humberto optó por un perfil renovado y bien aceptado.



*ALEJANDRA SALE



El viernes la legisladora leonesa presentó su renuncia al jefe estatal del partido, Humberto Andrade. El motivo fue que por estatutos los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Consejo Nacional, órgano que revisa las cuentas del partido y que desde el 12 de mayo preside, no deben ser parte de la Comisión Permanente del Comité Nacional ni Estatal, y ella está ahí en su calidad de coordinadora de la bancada.



*LLEGA ARIEL



La dirigencia estatal le deseó éxito a Alejandra en la Comisión de Vigilancia y nombró a Ariel, que en su trayectoria tiene haber sido regidor en Cortazar. Actualmente es secretario de las comisiones de Juventud y Recursos Hidráulicos, e integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.



*LOS 12 EGOS



Su primer reto es mantener en lo que se pueda una cohesión entre los 12 particulares egos, lo que cada vez es más complicado por la polarización entre “dieguistas” y “fernandistas” por el 2018, y demostrar en los hechos lo que son ya por cantidad, una de las bancadas más fuertes representando a una entidad.



*REFORMA AL 19, RETO



Su tarea es la de cerrar filas para apoyar a Guanajuato en la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 y en particular la crítica situación de inseguridad y violencia. La bancada azul de casa ya presentó en marzo pasado una iniciativa de reforma al 19 constitucional para permitir la prisión preventiva de oficio por portar armas, pero el tema ni siquiera ha sido discutido en comisiones.





***CHACHIS CON MORENA



El polémico exdirigente de Coparmex León y exregidor del PRI, Aurelio Martínez, apareció en el templete con López Obrador el domingo en la Plaza Principal. “Chachis” dejó la presidencia del PRI León en marzo 2015 enfrentado con el dirigente estatal y diputado local, Santiago García. No obstante al dirigente local, Denny Méndez, le tomó por sorpresa pues contaba con él para las tareas de partido.



*Y PANCHO TREJO



Otro exdirigente del PRI y exregidor, el abogado Pancho Trejo, estuvo con AMLO. A él, a diferencia de “Chachis”, no le interesa participar en la actividad político-electoral, tampoco ejercer cargos públicos ni participar en campaña alguna, dice que sigue siendo priísta y fue invitado a un acuerdo contra la corrupción y la impunidad, que firmó y se fue, no se esperó siquiera al mensaje del López Obrador.



*MOTIVO DE EXPULSIÓN



El hecho es que los estatutos del PRI dicen a la letra que una causa de expulsión es la de “promover y apoyar actos de proselitismo de candidatos de otros partidos”, como fue el caso el domingo. El dirigente local dice que debe haber una queja ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para proceder con una expulsión formal, pero el hecho es que ellos ya solitos dijeron que no quieren estar.