Peligra vivienda por alza al cemento

El incremento en los precios de materiales para construcción impacta de manera directa en la vivienda y frena la industria de la construcción, y ahora más, luego de que Cemex anunció que habrá un aumento al cemento del 12% a partir del 1 de julio.



Al respecto, los constructores señalan que el precio del cemento, que representa un 9% del costo de producción, ya se incrementó de enero a la fecha un 24%, con el aumento anunciado subiría 36%.



Mario Medrano Lozano, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), dijo que la industria de la construcción atraviesa por un momento difícil y se corre el riesgo de descapitalizarse muchas empresas.



Señaló que había un compromiso con el gobierno federal de no impactar los incrementos de insumos y materiales en el precio de venta de las viviendas y que se tenían que absorber con eficiencia, acuerdo con proveedores para abaratar costos.



Añade que los incrementos que anuncia Cemex se sale del parámetro y de los acuerdos que se tenían.



“Lo único que va a pasar es que nos estamos descapitalizando las empresas, estamos generando menos rentabilidad, y va a ver una reducción en la construcción de vivienda”.



Por su parte, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Guanajuato, Ismael Plascencia Núñez, destacó que no hay razón para el incremento que está anunciando Cemex, lo cual impactará directamente a los costos de vivienda y de obra pública; además demanda que el gobierno abra el mercado al cemento, pues en otros países es más baratos, como en Estados Unidos.



“No hay razón de ser lo que Cemex está haciendo. En enero pusieron como pretexto para incrementar el precio el aumento del dólar, y ahora que el dólar baja ellos suben. No hay razón de ser. Hay un acuerdo con la Canadevi a nivel nacional que no se ha respetado”, añadió.

Ignoran acuerdo

Por su parte, José Luis Sandoval Miranda, consejero de Infonavit, señaló que en mayo se firmó un compromiso entre la SecretarÍa de Economía y las Cámaras para que no se disparara la inflación con el aumento de precios.



Subrayó que los costos de la vivienda se han elevado, no sólo de materiales, sino de terrenos, por lo que se deben buscar mecanismos urgentes para seguir construyendo viviendas económicas para los más necesitados.



Los constructores señalaron que la próxima semana, el presidente de CONCAMIN, Manuel Herrera Vega, tendrá una reunión con los representantes de Cemex para tratar de que no se dé el aumento del 12% que anunció, pues esto implicaría perder mercado e ingresos.

Precios por los cielos

La Canadevi dio a conocer a nivel nacional, que de acuerdo al Índice de Precios al Productor de Inegi, de enero del 2014 a mayo del 2017 los precios del cemento se han incrementado en un 49.29%, mientras los precios de la vivienda, un 18%.



Santiago Villanueva Martínez, dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que se debe hacer un análisis de todo, dado que el dólar ha impactado en los materiales y en los costos de la vivienda e infraestructura.



Añadió que la inflación es mucho más que la que da a conocer el mismo gobierno federal y esto está impactando en todos los sectores económicos.

Envía Canadevi comunicado

En un comunicado de prensa a nivel Nacional, la Canadevi señala que “el uso del cemento en el desarrollo de vivienda va más allá de la construcción de cada casa, pues este insumo y sus derivados se utilizan en la infraestructura, vialidades, guarniciones, registros, banquetas, postes, tuberías, muretes, por mencionar sólo algunos”.



Finalmente hace un llamado a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, y Urbano, para integrar una mesa de revisión de la competitividad de los precios de los insumos, dado que se tiene una inflación anual del 6.1% , así como un tipo de cambio estable.



“No consideramos que existan condiciones que justifiquen el incremento anunciado de un 12% de las cementeras a surtir efecto a partir del 1 de julio”, señala el comunicado.