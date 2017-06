El diputado del PAN Juan Carlos Muñoz Márquez justificó ayer la creciente violencia que hay en el estado con el argumento de que Guanajuato no está exento de enfrentar lo que ocurre en el resto de la república.



“En México este mes es el mes que más muertes ha habido dolosas en la historia, incluso más que en los peores momentos, este mes y el pasado han sido muy complicados y Guanajuato no está exento, Guanajuato no es una isla”, sostuvo Muñoz.



La semana pasada hubo en Guanajuato 56 asesinatos, de acuerdo con el ejecutómetro semanal que publica am, un nuevo récord. Pero la situación ha venido deteriorándose desde hace años.



Invitado a la presentación de un evento en Poliforum, Muñoz atacó a diputados del PRI y el PVEM que pidieron auditar el programa Escudo.



“Yo creo que ellos no saben lo que quieren auditar, ese es el problema, la ignorancia a veces te hace hablar de cosas que no sabes... ellos no saben dónde buscar, no saben qué buscar, les gana la ignorancia”, soltó.

Acusa de ignorantes a críticos de Escudo

El diputado Juan Carlos Muñoz consideró que los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) son ignorantes, no saben expresarse, ni saben que quieren pedir en relación a los resultados de Escudo.

La semana pasada ambos grupos parlamentarios solicitaron una auditoria al desempeño del polémico programa de seguridad ante el Pleno del Congreso local, la cual también suscribieron diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones anticipó el resultado que podría tener la auditoría, que aún ni siquiera se instruye, pues apenas se solicitó la semana pasada en el Congreso local.

“El problema de la auditoría que están solicitando con todo respeto los compañeros del PRI, pues les gana la ignorancia, el programa Escudo no es una estrategia, el programa está auditado, está al día de hoy, está auditado al 100%”, dijo Muñoz Márquez.

Y añadió: “...yo creo que ellos no saben lo que quieren auditar, ese es problema, la ignorancia a veces te hace hablar de cosas que no sabes...si ellos conocieran las bases de la licitación, en qué consiste el programa Escudo y lo leyeran un poquito sabrían, pero siguen buscando en la página errónea”, añadió.

Diputados del PRI y PVEM pidieron en conjunto una auditoría al desempeño para evaluar la eficacia del programa Escudo.

La petición se hizo en el marco de una crisis de violencia sin precedente en Guanajuato, donde la semana pasada hubo 56 asesinatos, de acuerdo con el ‘ejecutómetro’ de am.

La propuesta fue presentada en sesión de Pleno del Congreso local por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luz Elena Govea López, quien pidió que la solicitud fuera tramitada de obvia resolución.

Sin embargo, por disposición de Ley Orgánica no se le pudo dar este procedimiento.

La legisladora pidió que se realice una auditoría concomitante a los resultados obtenidos de las operaciones realizadas del programa Integral de Enlace y Monitoreo en Materia de Seguridad Pública (Escudo) en relación a la disminución de los índices delictivos en el Estado, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

Además pidió que la Auditoría Superior del Estado realice evaluación de su desempeño con enfoque al cumplimiento de objetivos orientada a los resultados alcanzados con las operaciones realizadas del programa, en relación a la comprobación y medición del impacto en la disminución de los índices delictivos en Guanajuato, a través de indicadores que muestren la eficiencia, eficacia y economía del 2016.

La legisladora criticó los resultados de las auditorías realizada al programa y de las cuales ya se dieron a conocer los resultados, y de los cuales sólo resultaron observaciones administrativas.

Ante la demanda generalizada de que rindan cuentas los principales responsables de la seguridad en el estado, el procurador Carlos Zamarripa y el secretario Álvar Cabeza de Vaca, se escudó en procedimientos legislativos.

Dijo que la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones que encabeza no ha pensado en llamar a comparecer al Gabinete de Seguridad, porque esta es una competencia que sólo tiene la Junta de Gobierno.

Caen... y los sueltan



Delincuentes detenidos cuanso robaban un centro de acopio de reciclado, fueron liberados al amparo del sistema penal.



“El nuevo sistema penal acusatorio lo único que ha generado es una mayor impunidad. No es posible que detengamos a los delincuentes con las manos en la masa, los pongamos a disposición del Ministerio Público y luego los dejen del libertad porque solo se le consignó de allanamiento de morada”, señaló Ángel Mora García, presidente del Instituto Nacional de Recicladores (INARE) en León.



La denuncia fue presentada ante la Agencia Investigadora 20-UTCDO2 de León, a cargo de María Elena Díaz Corona, con el número de carpeta 65125, el 27 de junio del presente año.



Mora señaló que uno de los delincuentes fue sorprendido con otros dos dentro de una bodega robana cobre y otros materiales.



“Se le detuvo a uno de ellos, y el MP no lo quería consignar porque decía que no fue sorprendido con el cuerpo del delito y sólo sería por allanamiento de morada, por lo que saldría libre. Es el colmo que uno atrapa a los delincuentes y ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se les deja libre impunemente”, señaló Ángel.

Alarma inseguridad a líderes de Coparmex

Los presidentes tanto nacional como en León de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos y Jorge Ramírez manifestaron que es alarmante la situación de inseguridad que vive Guanajuato.

Ambos coinciden en que la responsabilidad es compartida sin embargo el segundo dice que los principales responsables son tanto el Gobernador de Guanajuato y el Alcalde de León, hablando de la situación particular de este municipio.

De Hoyos aseguró que de seguir así la tendencia de violencia que hay actualmente, este año puede convertirse en el más violento desde el 2008 y que la inseguridad junto con la corrupción es de los temas que más preocupa a los mexicanos.

"Y no estamos conformes con esa realidad, aquí hay una culpa compartida de todos los partidos políticos, porque mejorar esta situación empieza por mejorar la legislación, que es el sustento para las tareas de seguridad", expresó.

Criticó que los diputados de la presente legislatura, hasta el momento no hayan podido hasta el momento dictaminar la iniciativa que se envió por el Gobierno Federal, la ley de seguridad interior.

Dijo que espera que a la mayor brevedad se apruebe esta ley, que es la que va a regular la interacción de fuerzas militares en tareas civiles.

"Hace falta definir los protocolos, la temporalidad y el propósito para que ello ocurra", precisó.

Y en segundo lugar, urgió a que se apruebe la legislación del mando único o en su caso el mando mixto.

"No es posible que ante esta problemática tan severa que se vive de inseguridad, estemos batallando por la coordinación de gobiernos estatales y municipales y como no existe una legislación que la ampare, hoy en día está al resultado de una comida o al buen entendimiento por parte gobernadores y alcaldes, se requiere que esté plasmado en la ley", puntualizó.

En este mismo sentido dijo que se requiere un mayor compromiso por parte de gobernadores, ya que muchos han dejado la tarea de brindar seguridad, a las fuerzas armadas.

Por su parte, Jorge Ramírez dijo que más que pedir la cabeza de alguien como el Secretario de Seguridad Pública del Estado, se debe buscar reducir los indicadores con una buena coordinación de todos los niveles de gobierno.

"Me parece que la política de seguridad no ha dado resultados, eso sí es un hecho, me parece que el responsable final es en León el alcalde y en el estado el gobernador y ellos deberán tomar las decisiones adecuadas en relación a su equipo de trabajo, sin duda necesitamos resultados urgentemente, que estas cifras macabras que están sucediendo en Guanajuato en las cuales los homicidios suben todos los días, dejen de suceder’, concluyó Ramírez.