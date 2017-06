Piden cuentas a jefes de Seguridad por violencia

Diputados locales del PRI, PVEM y el PAN consideran que debido a la ola de violencia que vive la entidad, es urgente que el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, comparezcan ante el Congreso local.

En el pasado periodo ordinario de sesiones, el PRI y PAN presentaron propuestas en este sentido, pero la coordinadora del grupo parlamentario del PVEM, la diputada Beatriz Manrique Guevara, aseguró que no se ha dado seguimiento al tema.

“Esa solicitud, si mal no recuerdo, era una de Acción Nacional, una comparecencia solicitada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, por su coordinador al menos, y por el PRI, hay estas dos solicitudes de comparecencia y no, no se les ha dado seguimiento”, señaló Guevara.

La legisladora consideró que Guanajuato vive una crisis de seguridad y que si en momentos no críticos es bueno establecer un diálogo con los miembros del gabinete estatal, en esta situación es mucho más urgente.

“Es preocupante escuchar autoridades que dicen que no hay focos rojos en Guanajuato, porque sí los hay, hay una crisis en Guanajuato, vivimos situaciones que no se vivían en Guanajuato y, lamentablemente, cada vez son los llamados daños colaterales”, señaló.

Los diputados priístas Rigoberto Paredes Villagómez y Arcelia González González coincidieron en que ahora es momento de retomar las comparecencias del Secretario de Seguridad Pública y del Procurador de Justicia del Estado.

“Si no armamos una mesa de trabajo y que nos saquen de dudas, porque finalmente cuando vamos a esas mesas de coordinación de seguridad, nos dan puros números y los números son fríos y yo no veo un avance en este tema”, señaló Paredes Villagómez.

“Aun y cuando ya estamos por concluir el periodo ordinario, deben volver a retomar el tema dentro de la Comisión de Seguridad y hacer este análisis en Comisiones Unidas”, señaló por su parte Arcelia González.

La diputada panista Libia Dennise García Muñoz Ledo consideró que el ejercicio de una comparecencia es “sano” para la rendición de cuentas y para hacer efectivo el contrapeso que tiene que ejercer el Legislativo.

“El Poder Legislativo hay que entenderlo como un contrapeso y, en ese sentido, creo que es sano el ejercicio de comparecencias, el ejercicio de la rendición de cuentas, entonces me parece que si así lo determinara la Junta de Gobierno, yo vería que sería algo positivo”, indicó.

Se sale de control violencia: Bárbara Botello

Revisando y fortaleciendo el marco jurídico es la manera de responder a la demanda de seguridad y justicia de los ciudadanos de un país, afirmó la diputada federal Bárbara Botello Santibáñez, quien destacó que ocho años llevó impulsar un nuevo sistema de justicia penal, de uno inquisitivo a uno oral.

Hoy el reto para complementar el sistema de justicia penal es trabajar en el tema de la seguridad, y el Ejecutivo Federal lo hace promoviendo un modelo de mando único, donde sólo existan 32 corporaciones policiales en el país, señaló la ex Presidenta de León.

“Ése es el reto que tenemos como legisladores y es como podemos responder a la demanda de seguridad de los ciudadanos. No lo hemos podido hacer porque la propuesta de mando único fue bloqueada por la oposición, en particular por el PAN, que impulsa un modelo de mando mixto, que dejaría aún funciones de seguridad a los municipios, cuando sabemos que estas instancias ya han sido rebasadas para atender la seguridad”, recalcó.

Para la legisladora, pese a que considera que ya se ha avanzado en materia de justicia en el país, asegura que el binomio de seguridad y justicia sigue incompleto, falta trabajar en la construcción de un modelo de seguridad.

“Se requiere que las autoridades estatales entiendan que el problema no se resolverá inventando esquemas de seguridad como el programa Escudo”, criticó.

“Hoy ese invento ha salido caro, ya no en términos monetarios, sino en términos de vidas en nuestro estado. Este modelo lo quiere el PAN en los estados del país con el mando mixto. Si fracasó en Guanajuato, no tendrá forma de dar resultados”.

Finalmente, Botello Sántibáñez pidió a los alcaldes y gobernadores coordinarse y reconocer que ya se les salió de control la seguridad.

Con información de Dulce Muñoz Barajas