Conductor de BMW pide amparo para dejar cárcel

Carlos Salomón Villuendas, conductor del BMW implicado en el accidente de Paseo de la Reforma, ocurrido el 31 de marzo pasado y en el que murieron cuatro personas, promovió un amparo contra la confirmación de la prisión preventiva justificada que lo mantiene recluido.



Luego de que los magistrados de la Novena Sala Penal confirmaron la medida cautelar dictada por un juez de control, quien calificó de legal su detención, lo vinculó a proceso y ordenó su entrada al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, su defensa pidió protección de la justicia federal.



El asunto fue radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal; el juez ordenó notificar a los familiares de los jóvenes que fallecieron en el accidente, en su carácter de terceros perjudicados.



Según el expediente 456/2017, el juez de amparo no inició incidente de suspensión porque se trata de un acto de difícil reparación; las reglas del juicio de garantías dicen que el juzgador deberá analizar los informes de las autoridades responsables para determinar si su detención fue ajustada a la ley, de no ser así puede ordenar la reposición del procedimiento o hasta su liberación inmediata.



En el acuerdo por el que fue admitida la demanda, el juzgador citó para audiencia constitucional el próximo 12 de julio a las 9:10 horas.



EL UNIVERSAL informó, luego de que la Sala Penal confirmó el auto de vinculación a proceso en el que se le sujetó a prisión preventiva justificada, que los ministerios públicos que tienen el caso "olvidaron" acreditar el daño moral a los familiares de las víctimas y se vieron en la necesidad de solicitar urgentemente una audiencia con el juez que conoce de la causa penal para acreditar el delito.



Por su parte, la defensa de Carlos Salomón Villuendas ha informado que ofrecerá pruebas para acreditar que su cliente no estaba en sus cinco sentidos al momento del accidente, debido a que le dieron bebidas adulteradas en el bar de la colonia Polanco donde convivía con sus cuatro acompañantes.