En México amenazan al 60% de periodistas

En México, seis de cada 10 periodistas han recibido algún tipo de agresión física, psicológica, jurídica o digital, de acuerdo con resultados obtenidos en la encuesta Libertad de Expresión y Periodismo en México.



El estudio realizado por Parametría, la Universidad Iberoamericana, Freedom House y Fundación Este País señaló que tres de cada cuatro reporteros mexicanos consideran que las leyes e instituciones creadas para la protección a periodistas no garantizan la libertad de prensa ni el ejercicio libre de la profesión.



Las encuestas fueron aplicadas a más de 60 periodistas, columnistas, editores y dueños de medios escritos y electrónicos, quienes expresaron su percepción respecto a las condiciones laborales, reforma de telecomunicaciones, transparencia y acceso a la información pública, y violencia, riesgo y protección.



José Buendía, de la Universidad Iberoamericana, destacó que la mitad de los periodistas respondieron que no confían en la información entregada por las plataformas de acceso público de transparencia.



Las respuestas de los entrevistados señalaron que 93% de los periodistas considera que la censura es una práctica ejercida desde el interior de los medios de información.



Los principales sospechosos de agresiones a comunicadores señalados por los encuestados son funcionarios públicos, desconocidos y elementos del Ejército o de la policía.



De los entrevistados, 56% fueron hombres y 44% mujeres; 61% de la muestra aseguró contar con una licenciatura completa.



Respeto a la ética profesional, 75% destacó que las condiciones de trabajo no permiten respetarla.