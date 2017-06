Humberto Moreira sale hasta en el detergente

Pasadas las elecciones locales, el Partido Joven (PJ) reanudó el programa de venta de artículos de limpieza y productos de la canasta básica a bajo precio, con la novedad de que antes no tenían marca y ahora los etiquetan con el nombre y el rostro del ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira.



Le llaman "El Mercado de la Gente", en alusión al slogan "El Gobierno de la Gente" que utilizó el ex mandatario estatal el sexenio pasado, el cual operan a través de los comités de colonias y comunidades rurales en todo el estado.



"Fabuloso Humberto Moreira", se lee en una de las miles de etiquetas, igual que en botellas de cloro, ácido muriático, desinfectante, jabón para manos, detergente y otros artículos que ofertan a ocho pesos el litro, para apoyar la economía familiar.



En la imagen de la etiqueta "el Profe Moreira", aparece sonriente con el mentón apoyado en su puño izquierdo.



Al respecto, Edgar Puente Sánchez, fundador del Joven, informó que a través de la estructura del partido en colonias populares y ejidos de los 38 municipios, brigadas y coordinadores ofrecen casi al costo frijol, arroz, aceite, azúcar, maseca, hojuelas de maíz, pastas para sopas y otros.



Citó, como ejemplo, que el kilo de azúcar lo venden de 10 a 13 pesos, un 50 % menos de su precio en tiendas y el litro de aceite de 10 a 14 pesos, casi a mitad de precio, porque vale por lo menos 23 pesos, y ha tenido mucho éxito.



Muestra de ello, apuntó, es que de 4 mil litros de aceite que vendían se les incrementó la demanda: "En solo cinco días ya tenemos pedidos de 50 mil litros, o sea, 5 mil de cada uno de los 10 productos de limpieza", aseguró a EL UNIVERSAL.



Refirió que este programa lo operan desde hace como dos años gracias al respaldo de comerciantes y empresarios, pero lo suspendieron por las elecciones el domingo 4 de junio donde se renovaron la gubernatura, los 38 ayuntamientos y el Congreso Local.



Fue hasta el miércoles de la semana pasada que decidieron reanudarlo, con la innovación de etiquetarlo con el nombre del "Profe Moreira", quien estuvo de acuerdo en ello, porque así puede seguir apoyando a su gente, es decir, a las familias de escasos recursos económicos.



De la eventual desaparición del Partido Joven porque por milésimas no logró el 3 % de la votación requerida, Edgar dijo que dan la pelea en tribunales y confió en que lograrán mantener su registro.