¿Irá 'Bronco' por la presidencia en 2018?

Jaime Rodríguez "El Bronco" dijo que no ha decidido si competirá por la Presidencia de la República en 2018.

Ante empresarios y el Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, el Gobernador de Nuevo León pidió a la iniciativa privada que se organice con miras al 2018 y advirtió que solo no entraría a la contienda.

Por orden de Comunicación Social de Nuevo León, los reporteros fueron sacados del evento, pero el Alcalde de Zapopan pidió que regresaran al salón.

Ya con los reporteros de nuevo en la reunión, "El Bronco" habló sobre sus posibilidades de contender en el 2018.

"Si la gente tiene inquietud de que yo participe, yo lo estoy pensando, le estoy tanteando el agua a los camotes", manifestó el Mandatario de Nuevo León en el Museo de Arte de Zapopan.

"No es solamente chamba de un solo hombre o de una sola mujer. Creo que si los empresarios del País se organizan, podríamos entrarle, pero ir solo no me gustaría, no es trabajo de una sola persona", aseguró.

En su exposición, Rodríguez fustigó una vez más a los partidos políticos al señalar que los ciudadanos ya se hartaron de ellos, situación que se palpa con la baja participación en los comicios del pasado 4 de junio.

A su juicio, debe formarse un gran movimiento o una alianza de ciudadanos que permita lograr que el próximo Presidente de México llegue al cargo con más del 50 por ciento de los votos, a fin de darle gobernabilidad al País.

"El País está hasta la madre ya de los partidos políticos, perdón si alguno de ustedes pertenece algún partido político, no se trata de ofender", acotó.

"Vean los resultados del Estado de México, de Coahuila, de Nayarit y de Veracruz, los porcentajes de la gente que vota y cómo se diluye el voto", remarcó.

"El Bronco" aseguró que sí está en campaña, pero no para promover su imagen, sino al Estado de Nuevo León.

El Mandatario se reunirá también con el Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.