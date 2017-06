Se pone “Bronco” con los medios

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", aseguró que instruyó al Procurador de Justicia del Estado, Bernardo González Garza, para que analice la posibilidad de demandar penalmente a varios medios de comunicación entre ellos a El Norte, Televisa, Televisión Azteca y Milenio (Grupo Multimedios).



"Ya es hora de ponerles un alto a los medios, cuando mienten nadie les dice nada, tenemos que regular eso, que exista el tema de la réplica que no la dan, y que evidentemente la dan el día después, ya cuando hicieron daño", consideró el mandatario estatal.



Rodríguez dijo que en particular demandará penalmente al periódico El Norte por haber publicado que, pese a su promesa de no erogar en medios de comunicación, gastó siete millones de pesos para promover su imagen a través de una revista y anuncios panorámicos donde se reprodujo la portada de la misma, tanto en la entidad como en la Ciudad de México.



Al encabezar un acto ante cerca de cien maestras que serán capacitadas en prevención de violencia de género, Rodríguez Calderón cuestionó: "hoy el periódico El Norte saca que gastamos siete millones de pesos en publicidad del gobernador, porque quiere ser presidente ¿Ustedes le creen?"



"Déjenme les explico, es una tremenda mentira, se la han pasado echando mentiras, porque este gobierno no les paga un sólo peso, prefiero invertirlo en las escuelas que gastarlo en la publicidad del gobernante… le pedí al procurador que empezara a ver primero la posibilidad de demandar al periódico El Norte por mentiroso, porque es tiempo ya que alguien les ponga el alto", indicó.



Apunta contra dueño



Dirigiéndose al reportero de El Norte le reprochó: "Próximamente haré una campaña de mi tequila (Bronco) y también me vas a cuestionar. Yo no cuestionaré a ti, cómo el dueño de tu periódico (Alejandro Junco) se robó una calle en San Pedro, o cómo anda en helicóptero todos los días, de dónde saca el dinero para comprar el helicóptero, quién le paga el helicóptero, qué negocios tiene..."



- "Son recursos privados", reviró el reportero.



- Pues lo vamos a fiscalizar a ver si es cierto que son privados y buenos privados, y si no son recursos malos o mal habidos. O sea, ¿por qué él no confía en nosotros y nosotros tenemos que confiar en ustedes?



A partir de hoy, afirmó, "cero noticias para El Norte, y cuando te vea a ti (señaló al reportero), no te voy a decir nada; así que ponte unos tapones en las orejas porque siempre voy a estar ¿dónde está el del periódico El Norte? ¡Oye compadre! ¿Te puedes ir porque tengo el derecho de decidir a quién le puedo dar la información, o no?".