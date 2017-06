El compromiso de los diputados con sus electores es tan delgado como un hilo de seda. Por eso hay que llamarlos a cuentas. Estamos justo a un año de las elecciones. Algunos se querrán reelegir, otros intentarán un salto de chapulín por una senaduría y hasta una gubernatura.



La mayoría son personas sin preparación ni competencia para legislar. Poco saben de leyes y menos de soluciones urgentes para sus representados. El país se puede caer a pedazos en la seguridad pública pero a ellos les importa poco porque viven rodeados de guaruras. Ganan muy bien, tienen choferes, autos y asesores. Trabajan muy poco. Tal vez se salve una o dos docenas de ellos entre los 500 que son.



Sabemos que no son muestra ni ejemplo de probidad. Por eso les encanta a los políticos que defraudan y roban en puestos públicos, el refugio cómodo del fuero, algo que debimos eliminar hace décadas.



¿Cómo exigirles y llamarlos a cuentas si lo único que saben es culpar a otros? A nadie que lea un poco se le puede escapar la noticia de las oficinas de puertas giratorias en las que se han convertido los juzgados. El cuento de nunca acabar. Basta escuchar los gritos desesperados de los gobernadores, de los procuradores de justicia de los estados y los jefes policiacos para saber que algo tiene que hacerse ya. Pero nadie escucha. Ni el Presidente con su disminuido poder de fin de sexenio, ni los líderes de los partidos ni nadie. La pelota va y viene para todos lados.



En Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez le apuesta todo a una Brigada del Ejército Nacional. Seguro que ayuda la presencia de 3 mil policías militares, pero no es suficiente. Aparte de modificar las leyes para evitar la impunidad giratoria, se necesita duplicar o triplicar la inversión en seguridad pública. Ningún municipio tiene la policía capacitada y suficiente para atender los mínimos recomendados por la ONU.



Pongamos como ejemplo a León. Para cuidar a 1.7 millones de habitantes necesitaríamos cerca de 5 mil policías (2.8 por cada mil habitantes). Hay mil 500. Tenemos mucha rotación y es imposible que cubran tres turnos. Dicen que no hay dinero, pero en realidad no les gusta pensar en cómo obtenerlo ni cómo distribuir el que se tiene para acabar con la desgracia galopante que vivimos.



Volvamos a León. ¿De qué sirven 5 mil millones en obras sin seguridad pública? Con el 20 por ciento de ese dinero podríamos tener al menos 3,500 policías. El dinero está ahí, en los prediales, en las tierras de especulación que podrían aportar más de 500 millones, en la tenencia que no se cobra a los 2 millones de autos que no pagan su parte de calle que ocupan, y en los bancos. Sí, en los bancos. Pero el Gobernador no quiere cobrar tenencia por razones políticas. Porque no le gusta que lo critiquen, porque tal vez hizo una promesa cuando las condiciones eran otras o por miedo a las elecciones. Vaya usted a saber. Tampoco quiere tocar un peso de los miles de millones que guarda en bancos ni apalancarse en ellos para apoyar la seguridad y la paz de sus gobernados. Y aunque no le guste, a él también tenemos que pedirle cuentas. Ya no tiene el pretexto de Escudo que lo defienda.



(Continuará)