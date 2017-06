Traían drogas atacantes de ministeriales

Luego de que hombres armados atacaran a balazos a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dentro del vehículo abandonado se localizaron dosis de droga; los hechos en el municipio de Juventino Rosas.



Hasta el momento las autoridades ministeriales investigan si el vehículo contaba con reporte de robo o no, además de esclarecer las identidades de los atacantes.



De acuerdo con Israel Aguado Silva, Subprocurador de Justicia de la Región C, los agentes ministeriales realizaban trabajos de investigación cuando observaron un vehículo que no contaba con placas de circulación y fueron los ocupantes de este carro los que realizaron disparos en contra de los AIC.



Luego de un intercambio de disparos entre los agresores y los agentes policiacos, se inició una persecución por la calle lateral de la comunidad de Santiago de Cuenda con dirección a Juventino Rosas.



Sin embargo, en un momento determinado los delincuentes perdieron el control del carro Volskwagen tipo Passat, color negro, en el que viajaban y chocaron contra el portón de una finca.



En ese momento los dos tripulantes bajaron y realizaron más detonaciones para lograr huir entre las calles aledañas, sin que pudieran ser detenidos.