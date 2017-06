Atacan a Susan Boyle

Susan Boyle fue atacada física y verbalmente este viernes en Mill Centre, un centro comercial cerca de Blackburn, en West Lothian, Escocia, por un grupo de jóvenes de entre 16 y 18 años, informó The Mirror.



La cantante, de 56 años, quien sufre síndrome de Asperger, una variante del autismo, fue insultada y golpeada, de acuerdo a un testigo.



"Estábamos en el autobús y ellos comenzaron a aventar piedras y gritar cosas. Al mismo tiempo 10 o 15 de ellos comenzaron a rodearla.



"Ellos encendieron un pedazo de papel y se lo aventaron a la cara. Entonces yo iba entrando al Mill Centre, Susan estaba caminando afuera, y ellos, que estaban esperándola en la entrada le dijeron: '¿por qué no te compras un par de lentes, fea, vieja bestia?'. Fue horrendo", relató.



La intérprete, quien se dio a conocer en el programa Got Talent, de Inglaterra, no ha sido la única víctima de los jóvenes pandilleros y los vecinos ya han avisado a la Policía.



Una de las personas que presenció el ataque, quien dijo estar esperando el autobús, denunció que le aventaron una botella a su cabeza y que está cansada de llamar a la Policía, con quien a reportado a los pandilleros 15 veces.



"Ellos saben quienes son los atacantes. Son un grupo de chicos que se reúne en el parque, ponen fuegos artificiales detrás de las puertas de los vecinos y avientan huevos a las ventanas de la chicas.



"Ellos eligen a las personas más vulnerables. Si hay mucha gente ellos no atacan, porque se asustan. Pero eligen a gente vieja, niños, personas con enfermedades mentales. Es realmente desagradable", dijo el otro testigo.