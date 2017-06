Britney Spears responde a críticos del playback

Britney Spears negó que en sus conciertos recurra exclusivamente al playback, algo de lo que se se la ha acusado en varias ocasiones.



De acuerdo con E! News, la cantante, quien se presentará en Israel este fin de semana, acudió a un programa de televisión del país. Ahí, el entrevistador le preguntó cuántas partes de su show son realmente en vivo.



"Me da gusto que hagas esta pregunta, porque es muy extraño. Mucha gente cree que no canto en vivo. Por lo general, como bailo tanto, tengo una pista, pero hay una mezcla de mi voz y de la pista.



"Realmente me enoja, porque estoy haciendo un gran esfuerzo físico y cantando al mismo tiempo y nadie me da crédito", respondió la cantante de "I Wanna Go".



Spears presenta en Las Vegas el espectáculo Britney: Piece of Me, que terminará su temporada el 31 de diciembre.



En una crítica del año pasado, el diario Las Vegas Review Journal lamentó que la cantante usara una pista.



"Entre el uso de playback y la falta de tomas de video en primer plano, sólo aquellos en los mejores asientos podrán notar que Britters no fue reemplazada por un imitador drag", dice la reseña.



Adam Leber, mánager de giras de Spears, ha defendido la práctica de la cantante.



"Para ofrece el show que ella hace, es prácticamente imposible cantar todo el tiempo y hacer lo que ella hace. Está cantando en cada tema, básicamente, cuando puede cantar. No hay manera de bailar 90 minutos seguidos y cantar todo el tiempo", dijo en 2014.