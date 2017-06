Llega nueva entrega villana

Un malvado nunca había estado tan rodeado de bondad como en Mi Villano Favorito 3.

En esta tercera entrega de la saga, que estrena hoy en México, el malo más temible y cariñoso, Gru, encuentra el cariño de un hermano perdido, luego de que en la cinta anterior lo vimos encontrar el amor romántico y, en la primera, el paternal.

La dorada cabellera y el atuendo blanco del gemelo Dru, contrastan con la calvicie y la vestimenta oscura de Gru, pero, luego de vivir separados, los hermanos se reencuentran en esta saga para conciliar sus diferencias y, quizá, para enaltecer su sangre villana.

Sin embargo, no todo es magia y unicornios para Gru y Dru, pues un villano ochentero, Balthazar Bratt, está dispuesto a arruinar la felicidad del mundo, armado con hombreras, goma de mascar y sintetizadores.

Además de salvar el día con ayuda de su hermano y de su esposa Lucy, Gru debe mantener la armonía del hogar para sus hijas, Agnes, Edith y Margo, además de lidiar con la rebeldía de los minions, quienes, a pesar de su aspecto adorable, van a parar tras las rejas.

La cinta tiene las voces en español de Andrés Bustamante, Andrea Legarreta y Jay de la Cueva.

"Tratándose de un villano que, teóricamente tendría los sentimientos medio aletargados, está muy padre en términos argumentales que por todos lados es atacado, en el mejor sentido de la palabra, por la fuerza del amor y de lo que atrae", expresó Bustamante, quien ha visto de cerca el crecimiento de Gru, al prestarle su voz desde la primera cinta, lanzada en 2010.

Para Legarreta, el retrato que se hace de la maternidad es bastante fiel a la realidad actual.

"Lucy es un personaje en el que vemos todos los matices que la mayoría de las mujeres tenemos. Claro, no somos agentes secretos, aunque a veces sentimos que lo somos: sacamos tiempo en donde no hay y hacemos cosas que no creímos posible hacer", compartió.

El villano Balthazar Bratt se encargará de la nostalgia, la música y los artefactos ochenteros.

"Bratt fue famoso de niño y le viene la adolescencia, que es muy complicada, se queda resentido y eso lo hace que se convierta en un villano. En realidad, muy en el fondo, lo que está queriendo decir es 'aquí estoy', por medio de la música, que es lo que a mí me encanta", compartió De la Cueva, integrante de bandas como Fobia y Moderatto.