Descarta recibir Parque Irekua

Los escurrimientos en los laterales del espejo de agua en el parque Irekua afectan nuevamente el estacionamiento del parque, aún con los trabajos que realizó la constructora CIFSA, encargada de la obra.

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que no se recibirá la obra por parte del Gobierno de Irapuato, hasta que quede lista, aunque desde hace dos años debieron quedar las acciones concluidas por parte de la constructora, que ha respondido hasta el momento a la reparación de vicios ocultos.

“Lo que tengo entendido del escurrimiento es que no es por el lado del espejo de agua, sino por los laterales, tenemos que encontrar una solución, de pronto no vamos a recibir hasta que no quede solucionado todo”, comentó.

El primer Edil indicó que existe ya un cierre administrativo, pero se tendrá que verificar el proceso en que se quedó ante la salida del ex director de Obras Públicas, Arturo Rocha Lona, buscando ahora que se resuelvan los problemas que tiene el parque, obra de la anterior Administración, encabezada por Sixto Zetina Soto.

“Tiene que ver con algunas partes donde hay ingreso de agua, tenemos que identificarlas todas, hasta que logremos taparlas, yo creo que ya el ver si hubiera sido o no hubiera sido no tiene caso, hay que resolver los problemas”, señaló.