Reclaman que Gobierno 'les perdió' su fondo de ahorro

La Secretaría de Gobernación (Segob) no puede explicar en concreto dónde está o en qué se usó el recurso que era para el fondo de ahorro de ex braceros en toda la República.

Así lo denunció el dirigente nacional de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM), Aarón Cabañas Marcial, que anunció que el proceso legal para recuperar este recurso sigue, y que especialistas de la UNAM estiman hasta en 5 billones de pesos.

Cabañas Marcial explicó que se han dado diferentes argumentos para tratar de justificar el uso del recurso por parte de Segob, que incluso ha indicado que con él se compró el terreno donde se construyó una Embajada de México.

“Luego dijeron que con el terremoto de 1985 se perdieron muchos papeles, cuando en ese terremoto el edificio de la Segob no se cayó, no tuvo afectaciones, nos dicen que el entregar ese dinero pone en riesgo las finanzas”, agregó.

El dirigente, quien también funge como representante legal de los ex braceros a nivel nacional, informó que 7 mil ex braceros de toda la República Mexicana, ganaron el amparo federal en la Ciudad de México para que el Gobierno Federal les pague el fondo de ahorro campesino, para el cual se registraron los ex braceros que trabajaron en Estados Unidos.

“Un promedio de 5 millones de contratos se realizaron de México a Estados Unidos para que los mexicanos trabajaran en el país del norte, entre 1942 y 1964; se les descontaba el 10% de lo que ganaban para un fondo de ahorro, el Gobierno de México se convirtió en el depositario de este fondo y ahora se resisten a entregarlo a sus dueños”, comentó.

Además, Cabañas Marcial señaló que mil ex braceros de Guanajuato iniciaron el proceso judicial en octubre del 2016, ante el Tribunal Federal décimo de Distrito en Irapuato, para que se entregue este fondo a los afectados, que suman en Guanajuato un total de 70 mil campesinos.