Herrera Equihua busca su nivel

Miguel Herrera Equihua trabaja para alcanzar un buen nivel y ganarse su lugar en el Club León.

En conferencia de prensa, el defensa señaló que el equipo está trabajando bien y en el último partido se notó.

"Hay un gran ambiente y me han arropado muy bien los compañeros, hay una mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes, eso es importante para tomar confianza", señaló en conferencia de prensa.

"Me piden que tome buen ritmo, que alcance mi nivel o mejorarlo, quiero responderle al profe (Javier Torrente) cuando me tome en cuenta".

#PreTemporada

Listos para iniciar nuestra sesión de entrenamiento; la última antes de viajar a Estados Unidos. pic.twitter.com/h4cMb0esxU — Club León (@clubleonfc) June 28, 2017

Con información de Regina Yépez