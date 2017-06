*** SHEFFIELD PUESTÍSIMO



El que está más puesto que un calcetín para buscar regresar a la Alcaldía es Ricardo Sheffield. En redes urge a concluir la Vía Rápida Bicentenario y remata con la frase “lo podemos hacer, lo vamos a hacer”.



*LA VÍA RÁPIDA



El Diputado federal promueve un video de 2 minutos sobre la necesidad de concluir los puentes del bulevar Morelos que arrancó cuando era Alcalde y que reclama, avanzan “lento, lento, lento”.



*YA SE HIZO LENTA



Por esa vía circulan 60 mil autos diario. Recuerda que dejó listos los proyectos ejecutivos y en su trienio se terminaron cuatro puentes. Después sólo se construyó uno y otro sigue en proceso.

***PAGAR AL SAT



El Municipio de Guanajuato Capital tiene hasta este viernes para comenzar a ponerse a mano con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), al menos con un abono de los 60 millones de pesos que tienen como deuda por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los empleados municipales. De lo contrario, pues el SAT no perdona y se cobrará con los terrenos que ya tiene en embargo precautorio.



*MUNICIPIO LISTO



El Ayuntamiento ya autorizó al alcalde Édgar Castro a pedir un adelanto de participaciones federales. El lunes envió oficialmente la solicitud a la Secretaría de Finanzas del Estado cuyo titular, Nacho Martín, ya les dijo que cuenten con ello, hoy debe estar el convenio Municipio-Estado listo, y el viernes está la palabra del Secretario que el Estado estará pagando el 100% del monto de la deuda al SAT.



*FACILIDADES



El convenio del Estado con el SAT establece que al pagar la deuda, en dos meses tendrán el reintegro del 75% de la misma, es decir 45 millones, lo que restaría un déficit de 15 millones que el Estado les habrá de descontar en cómodas 15 mensualidades, es decir de un millón de pesos al mes.



*DUDAS PRESENTES



Este panorama es “oxígeno” puro a las finanzas municipales con un adeudo que parecía una gran loza. De cualquier manera habrá que llevar con pinzas el asunto, pues al interior del Ayuntamiento todavía hay dudas sobre si en la actual Administración ha sido correcto el cálculo del pago del ISR al SAT.



*DESIDIA DE AÑOS



El pago del ISR es un problema heredado desde 1985, aunque por Ley el SAT sólo puede cobrar créditos fiscales de cinco años a la fecha, el que ahora les requiere es de 2012 a octubre 2015. El anterior alcalde también tricolor, “Güicho” Gutiérrez, se defiende que no pudo resolverlo porque había un litigio y dejó etiquetados 12 millones de pesos con ese fin, la realidad es que se pateó el bote.



*A REGULARIZARSE



Ese presupuesto que dejó Güicho a Édgar se aplicó para hacer pagos del SAT en el primer año de la actual administración, y con recursos propios del Municipio en diciembre del 2016 el Ayuntamiento compactó el tabulador de 130 a 64 niveles salariales y se dieron incrementos a los salarios en distintos porcentajes para que no sintieran tan duro el golpe al bolsillo cuando les descontaran el impuesto real.



*A ESPERAR



Ahora hay que esperar qué le contesta Hacienda al Municipio sobre si están descontando y pagando correctamente el impuesto de los aproximadamente mil 580 servidores públicos. Si es así, podrán decir que colorín colorado un “dolor de cabeza” menos para la Capital, pero si no, a exprimir el presupuesto otra vez, que de por sí nunca sobra, pues ejercen 490 millones de pesos al año, 65% es gasto corriente.

***DELEGADA EN CASA



Luego de la presentación de la nueva delegada del Comité Nacional para Guanajuato, la senadora chihuahuense Graciela Ortiz, hace 10 días en la sede nacional del PRI ante los alcaldes, legisladores y políticos del terruño, mañana jueves a las 6 de la tarde harán lo propio pero ahora en casa.



*MANOS A LA OBRA



En el Comité Directivo Estatal, en Paseo de la Presa, será el evento de presentación de la Delegada, quien en esa reunión del 16 de junio ya escuchó a la enfrentada clase política tricolor a la que viene a intentar conducir en la aventura de dar la batalla electoral en el 2018. De entrada tiene la instrucción de renovar el Consejo Político Estatal y los 46 municipales con la inclusión de todas las expresiones.

***MAGISTRADO ANTICORRUPCIÓN



El magistrado Arturo Lara Martínez es desde ayer el primer titular de la Quinta Sala Especializada en asuntos de corrupción, que se creó por disposición de la nueva Ley Orgánica del ahora llamado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que entró en vigor el pasado 21 de junio. El anterior Tribunal Contencioso se transformó en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.



*LARA DE INTERINO



Pero el encargo de Lara Martínez es provisional, pues la legislación indica que el Gobernador debe enviar una propuesta al Congreso del Estado y ser votado por las dos terceras partes del mismo. Sólo que como se presentó ya una demanda que le compete a esa Sala Especializada, se tenía que nombrar. En la Primera Sala que ocupaba Arturo Lara asumió funciones la supernumeraria Marisela Torres.

***DÉFICIT VERDE



Ayer se instaló lo que llamaron “Mesa Ambiental” en León. A propuesta del regidor Verde, Sergio Contreras, el objetivo es concretar soluciones para contrarrestar el déficit de áreas verdes en León.



*MESA AMBIENTAL



Aunque se invitó a todo el Ayuntamiento, en la reunión de ayer estuvieron únicamente tres regidores, la presidenta y el secretario de la Comisión de Gestión Ambiental, Beatriz Yamamoto y Sergio Contreras, y el titular de la de Desarrollo Urbano y del Implan, Salvador Sánchez. Lo positivo es que sí asistieron los directores generales de Gestión Ambiental, Implan, Obra Pública, Desarrollo Urbano y Tránsito.



*TRES PARQUES



El compromiso es tener en 60 días definidas las zonas y proyectos para al menos tres parques urbanos importantes, y gestionar al presupuesto necesario. Pueden empezar por retomar el proyecto que impulsa la organización “AUGE” del “Bosque La Olla” y el parque metropolitano poniente, en Las Joyas.