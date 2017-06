'Cocina' Ferrero nuevo producto en Guanajuato

En el laboratorio de Innovación de Ferrero Rocher, instalado en el municipio de San José Iturbide, se prepara la fórmula para un nuevo producto.



Pietro Cornero, Director General de Ferrero México, dijo que será en agosto cuando comience la producción y el lanzamiento oficial.



“Será lanzado inicialmente en México y Centroamérica, hasta extenderse a otros países”.



Por ahora el nombre no puede ser revelado, pero de acuerdo a Cornero, está basado en los sabores típicos mexicanos.



La inversión que destinó Ferrero fue de 4 millones de euros, para modificar la línea de producción a fin de incluir este nuevo producto.



El desarrollo tardó tres años, cuya idea inicial surgió antes del laboratorio; sin embargo, en Ferrero se dieron cuenta que sólo era posible lograrlo en esta planta. “Si no hubiéramos tenido a alguien local, no habríamos podido desarrollarlo”.



El primer año y medio del proceso se realizó fuera de México y la parte final ya se hizo en Guanajuato. “Aquí se le dio el impulso final para el lanzamiento”.



El laboratorio de San José Iturbide es el segundo fuera de Europa y el primero en América Latina, al que definen como ‘la joya de la corona’.



Todos los laboratorios de Ferrero, tanto los que están en Europa como el de Guanajuato, tienen como prioridad buscar una mejora en el ámbito de materias primas, proveedores y productos, estos últimos pueden generarse por los gustos locales, como el caso del nuevo dulce que están por lanzar.

Proyectos de ampliación

La empresa Ferrero tiene consideradas varias etapas de ampliación dentro de los dos siguientes años.



Actualmente cuentan con un terreno de 200 mil metros cuadrados y hasta ahora sólo tienen ocupados 50 mil metros cuadrados.



“Hemos considerado hacer ampliaciones porque tenemos pensado incursionar en otro tipo de productos dentro de los mercados de golosinas”, dijo Pietro Cornero.