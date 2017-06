Critican a PVEM por campaña con 'Caminos de Guanajuato'

Representantes del PAN, PRD y organizaciones civiles acusaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Guanajuato de lucrar con la inseguridad y buscar sacar provecho político de la situación.



El Partido Verde desplegó en el estado una polémica campaña en la que utiliza fragmentos de la famosa canción "Camino de Guanajuato", de José Alfredo Jiménez, y los remata con mensajes sobre la inseguridad.



"Camino de Guanajuato que pasas por tantos pueblos… Inseguros y descuidados", "Bonito León, Guanajuato... Lástima de Inseguridad", "En Guanajuato la vida no vale nada... 481 asesinatos", se lee en espectaculares del PVEM.



El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo que el partido del tucán "pareciera buitre", pues está jugando con un tema que merece mucho mayor respeto, que es la vida de las personas.



El legislador panista dijo que el Verde, en una campaña "muy poco profesional", politizó el tema de la inseguridad para sacarle provecho.



"Me parece que, al menos en lo que tiene que ver con el tema de seguridad de que 'La vida no vale nada y van tantos muertos' es querer lucrar con el dolor de las personas queriendo posicionarse políticamente, ¡qué vergüenza!", señaló.



En tanto, Baltasar Zamudio Cortés, líder estatal del PRD, lamentó que la inseguridad sea utilizada con fines político electorales, por ser un tema grave y delicado del que en el terreno de la ética política no hay posibilidad de sacar "raja" y de prevalezca un interés mezquino a corto plazo por lo que viene en el 2018.



Más allá de evidenciar un ejercicio fallido de gobierno que se ve en el recrudecimiento de la violencia, el llamado es a todos a efecto de cerrar filas juntos para devolverle a Guanajuato la tranquilidad y la paz social, acotó.



José Roberto Saucedo Pimentel, representante legal de la asociación civil Ciudadanos Hartos, criticó el "oportunismo político" del PVEM que quiere mostrarse como una oposición y recordó que en el trienio anterior formó gobierno junto con el PRI, en León, y fue cuando la inseguridad se desbordó en esa ciudad.



Ahora que son oposición en el Partido Verde tratan de cargarle toda la responsabilidad al actual gobierno, pero ambas administraciones son corresponsables de la inseguridad, remató.



El activista social destacó que "el Partido Verde no es una oposición seria, ya nos ha demostrado que a sus líderes sólo les interesa mantener el registro e ir ganando poder, se han aliado a nivel nacional y a nivel local con el PAN y con el PRI y lo seguirán haciendo con quien les ofrezca la posibilidad de seguir viviendo del presupuesto".

Defienden campaña



Por su parte, la diputada priísta Arcelia González González, presidenta de la Comisión de Justicia, consideró que los promocionales de Verde son una buena forma de llamar la atención sobre un fenómeno delictivo, en la que aprovechan un tema (canción) muy guanajuatense "para describir una cruda realidad que nos agobia".



Dijo que se tiene un índice de homicidios dolosos nunca antes registrado en el estado, en los que hay niños, personas inocentes y elementos de seguridad pública.



En tanto, el líder estatal del PVEM, Carlos Joaquín Chacón Calderón, anunció que la campaña concluirá en dos meses, aunque irán teniendo ajustes debido a que los indicadores de violencia siguen a la alza.



"Estamos teniendo que hacer algunos parchecitos en lo que hablamos de las víctimas pues tenemos que estar actualizando, porque sí ya estamos rezagados, y eso es otra evidencia de lo mal que están las cosas", dijo.



El dirigente del Verde señaló que la campaña es una manera de levantar nuestra voz, de que no se puede tapar el sol con un dedo, insistirle al Gobierno estatal, que encabeza Miguel Márquez, que tome medidas, exhibir lo que está pasando, y que es lamentable que sea el reflejo de una gestión.