Condenados mexicanos a pasar su vejez en la pobreza

A 20 años de arrancar el sistema de cuentas individuales, el modelo de pensión condena a los mexicanos a tener una vejez pobre.

Expertos anticipan que pocos cumplirán con los requisitos para tener una pensión y, los que la logren, será apenas de 27% de su último salario.

Verónica González Vázquez, ex CEO de las Afores MetLife y Azteca y ex vicepresidenta de Consar, dijo que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es sólo de ahorro, por lo que no puede generar pensiones.

"Es un problema que se va a convertir en una bomba social, porque México va a tener viejitos pobres", advirtió.

En el País, dijo, no existe un sistema de pensiones constituido por varios pilares, como podría ser una pensión universal, y la responsabilidad de tener pensión se recarga totalmente en el trabajador.

"Con ello estamos ocasionando tener una vejez pobre. Desde un inicio se sabía que cada individuo no podría ahorrar lo suficiente para generar pensiones individuales", agregó.

Los trabajadores mexicanos tienen una de las aportaciones obligatorias más bajas en el mundo, con 6.5% del salario, contra 10% de Chile, por ejemplo.

"Ahorramos al año (para la pensión) casi un mes de sueldo. Por muy 'sácale punta' que esté el rendimiento, no va a alcanzar, porque el monto y la frecuencia de la aportación es insuficiente", aseguró.

Todos los que comenzaron a cotizar en el IMSS después de 1997, sólo tienen la opción de retirarse con lo que reúnan en su Afore.

Para ello, además de llegar a los 60 años, deben cumplir con mil 250 semanas de cotización, es decir, más de 24 años en el sector formal.

Para González Vázquez, 75% de los trabajadores no cumplirán este requisito por la prevalencia de la informalidad en México.

Además, las comisiones que cobran las Afores son relativamente altas, agrega el estudio "Pensiones en México, 100 años de desigualdad", del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La comisión de 1.03% que hoy se cobra sobre saldo del ahorro en México, es mayor a la de EU, Colombia, Canadá, Panamá y Dinamarca, que están por debajo de 0.9%.

Gracias a las comisiones, las administradoras que participan en este negocio han obtenido ganancias netas por 102 mil 524 millones de pesos entre 1997 y mayo de 2017, según estadísticas de Consar.

En promedio anual, las Afores han dado un rendimiento de 4.5% real.