¿Cuántos años estará Duarte en la cárcel?

Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), previó que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, llegue a México la próxima semana, siempre y cuando se allane en la siguiente audiencia.



"Al allanarse a las 2 órdenes de extradición, llegaría a México en una semana o semana y media", explicó.



Entrevistado en MVS por Luis Cárdenas, Beltrán señaló que el ex gobernador afrontará hasta 30 años por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, luego de que sea extraditado de Guatemala al país.



Además, el funcionario dijo que Duarte será internado, temporalmente, en el Reclusorio Norte.



Sobre Karime Macías, la esposa de Duarte, el subprocurador dijo que "estamos haciendo todas las investigaciones en su red, en sus empresas, en sus prestanombres".



Acepta extradición



Ayer martes, Javier Duarte de Ochoa dio un sorpresivo cambio a su situación legal en Guatemala y aceptó ser extraditado a México, y lo hizo sólo para someterse a la justicia del estado de Veracruz por seis presuntos delitos. Así logró que su retorno quede sujeto a un fallo apelable de un tribunal guatemalteco que el próximo martes decidirá si es o no repatriado en contra de su voluntad para que enfrente cargos federales por delincuencia organizada y lavado de dinero.



En una audiencia realizada en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en la capital guatemalteca, el ex gobernador de Veracruz aprobó ser extraditado por el uso de un helicóptero de ese estado en octubre de 2016, tras dejar su puesto, y por un movimiento de dinero en un negocio de aguas.