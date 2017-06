Girarán hoy orden de aprehensión contra César Duarte

Un juez de Control Federal de Chihuahua se pronunciará hoy miércoles sobre la orden de aprehensión solicitada en contra del ex gobernador, César Duarte Jáquez, por el presunto desvío de 79 millones de pesos en beneficio del PRI.



Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), informó que se solicitó la orden de aprehensión para que el ex mandatario de Chihuahua sea presentado a las instancias del Poder Judicial de la Federación, con el fin de que sea vinculado a proceso.



"La solicitamos el día de hoy [martes] y cuenta el juez con 24 horas para pronunciarse. No existirá razón para efecto de que no sea girada la orden de aprehensión", señaló el fiscal.



En caso de que el juez gire la orden de aprehensión, la PGR solicitaría a la Interpol la emisión de una ficha roja para que el ex gobernador priísta sea buscado en 190 países.



"En caso de que el juez nos gire la orden de aprehensión, se podría solicitar de forma inmediata la ficha roja", advirtió Nieto Castillo.



La FEPADE solicitó también una orden de aprehensión contra Adrián Dozal Dozal, ex director de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua.



El fiscal informó sobre la vinculación a proceso de cuatro funcionarios involucrados: Jaime Herrera, secretario de Hacienda; Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas del PRI estatal; Jesús Olivas Arzate, ex director General de Egresos del gobierno de Chihuahua, y Miguel Ángel Mexquic, jefe de Programación y Control de Pagos del gobierno de Chihuahua, todos enfrentan el proceso en libertad porque el caso se sigue bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.



Además, se espera acción penal contra dos personas más, una que se encuentra presa y Diana Karina Velázquez Ramírez, diputada federal, que goza de fuero. Todos forman parte de una red que desvío retenciones a 700 trabajadores del gobierno de Chihuahua, a quienes cada día 20 se les quitaba entre 5% y 10% de su bono de compensación.



"Durante la administración de César Duarte en Chihuahua se instruyó un mecanismo de retenciones indebidas, a través de descuentos a los salarios de los trabajadores que se realizaban los días 20 de cada mes y oscilaba entre 5% y 10% de los salarios de estas personas del concepto de compensación que recibían por su trabajo en puestos de jefe de departamento y superiores", explicó Santiago Nieto.



Este dinero de concentraba en una cuenta bancaria manejada por Dozal Dozal y después se depositaba a una cuenta de una empresa particular desde donde se cobraba en efectivo y se emitían cheques a nombre de la Secretaría de Hacienda del PRI estatal.



La FEPADE cuenta con 12 cheques emitidos de enero a diciembre de 2015, año de proceso electoral federal en Chihuahua, que suman 14 millones 509 mil 583 pesos y se encuentra realizando indagatorias para encontrar las pruebas del resto de los 79 millones que la Secretaria de la Función Pública local señaló que fueron desviados durante su gestión.



Además de los 12 cheques, la FEPADE cuenta con 87 pruebas, entre las que destacan 49 testimoniales de trabajadores coaccionados. La fiscalía tiene tres meses para presentar las pruebas necesarias contra los vinculados a proceso este martes. Duarte Jáquez cuenta con notificación roja de la Interpol.



La ficha detalla que es un hombre de 53 años, que nació el 14 de abril de 1963 en Hidalgo del Parral, Chihuahua. El cargo que se le imputa es peculado y es buscado en México para recibir una sentencia. La notificación explica que es un hombre calvo de ojos oscuros.



Con esta ficha, los 190 países que conforman la Interpol buscarán al ex mandatario en su territorio.



La ficha fue solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) luego de que la Fiscalía de Chihuahua solicitó su colaboración para la búsqueda y detención del mandatario, a fin de cumplir una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de peculado.



El actual gobernador, Javier Corral, dijo que se tiene detectada una red de ex funcionarios que sustrajeron recursos del gobierno y aseguró que su antecesor se encuentra en El Paso, Texas, por ello, anunció que solicitaría colaboración de las autoridades de Estados Unidos para su captura.



El PRI en Chihuahua es dirigido desde el 26 de febrero de 2016 por Guillermo Dowell Delgado, quien formó parte del gabinete de Duarte Jáquez como su representante en Ciudad Juárez, cargo al que renunció para encabezar al tricolor chihuahense.



Durante el proceso que se sigue contra el ex director de Administración de Chihuahua, Gerardo Villegas, un testigo protegido reveló en abril pasado que Duarte Jáquez desvió 250 millones de pesos para financiar diversas campañas del PRI en 2016.



El Ministerio Público señaló que el testigo protegido acusó que Ricardo Yáñez Herrera, entonces secretario de Educación, y a Gerardo Villegas de tomar los 250 millones de pesos del erario por órdenes de Duarte Jáquez.



Para poder bajar esos recursos se usaron cuatro empresas.