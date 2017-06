Vuelven ataques de Trump contra la prensa

El Presidente estadounidense, Donald Trump, atacó hoy al diario The Washington Post y a su dueño, el también fundador de Amazon Jeff Bezos, por su cobertura sobre él y su Administración.



"¡El #AmazonWashingtonPost, a veces referido como el encargado de proteger que Amazon no pague impuestos de internet (lo cual debería), es FAKE NEWS!", tuiteó Trump esta mañana.



En su tuit, Trump parece hacer referencia a los esfuerzos anteriores de Amazon por mantener su sistema de compras en línea libre de impuestos. Sin embargo, el minorista sí grava sus ventas en los Estados Unidos.



Irónicamente, rompiendo con una larga tradición de otros candidatos presidenciales, durante la campaña de 2016 Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos.



El Presidente escaló sus ataques contra los medios en momentos en que batalla por avanzar en su agenda en el Congreso y en que su Administración enfrenta una cada vez mayor investigación sobre si los miembros de su campaña para la presidencial se coludieron con Rusia en un esfuerzo por influir en los comicios a su favor.



Trump arremetió contra el diario luego de que éste publicara un artículo en el que afirma que varios de los club de golf del magnate tienen colgados en sus paredes una portada falsa de la revista Time en la que se elogia al Presidente.



También luego de que publicara otra pieza titulada "¿Quién tiene miedo de Trump? No hay suficientes republicanos -por lo menos por ahora".



Dicho texto detalla los tensos esfuerzos del Presidente por lograr que los senadores republicanos lo respalden en su lucha por derogar el Obamacare y reemplazarlo por su propio plan de salud, el Trumpcare.



Trump también criticó hoy al New York Times por un texto similar.



"El fallido @nytimes escribió una historia falsa tras otra sobre mí. Ni siquiera me llaman para verificar los hechos. ¡Son un chiste de noticias falsas!", tuiteó.



"A algunos medios de noticias falsas les gusta afirmar que no estoy totalmente comprometido con el sistema de salud. Error. Conozco el tema y quiero una victoria para Estados Unidos", aseguró.



Ayer se informó que tres periodistas del canal de noticias CNN, entre ellos el jefe de la unidad de investigación, dimitieron de sus cargos tras retractarse de una historia sobre vínculos financieros de miembros de la campaña del presidente Donald Trump con Rusia.



El autor del artículo, Thomas Frank; el editor jefe de la unidad, Eric Lichtblau, y el responsable máximo de la unidad de investigación de CNN, Lex Haris, se separaron de sus cargos.



Según CNN, la historia, publicada el pasado jueves, no cumplía los estándares de calidad y rigurosidad que se han establecido dentro de la redacción, especialmente porque la historia se basaba en una sola fuente anónima.



No obstante, miembros de la unidad de investigación de la CNN indicaron que la retractación no significa que la historia no sea cierta, sino que no se siguieron los procedimientos para tener un artículo sólido y respaldado por varias fuentes fidedignas.



Trump se hizo ayer eco en Twitter de la dimisión de los periodistas de CNN, un canal con el que despliega una pública animadversión, y los volvió a llamar "Noticias Falsas CNN".