Miguel Salim escucha

El lunes se publicó la ley que pone en orden a las aerolíneas. Durante años, Aeroméxico, Interjet, Volaris y las demás, hacían lo que se les pegaba la gana con sus clientes. Un oligopolio perfecto que dejaba, abandonaba y ofendía a los pasajeros en los aeropuertos. La respuesta ante los reclamos era “hágale como quiera, pero el vuelo se canceló”.



Las pobres despachadoras se tenían que enfrentar a la furia de los clientes, mientras sus jefes se escondían en las oficinas de la trastienda. Los trucos eran muchos. Primero, “el vuelo está demorado“, luego “se demora más“ y a medianoche, “el vuelo se canceló”. A los diputados federales, que van y vienen a México para sus trabajos, nunca se les ocurrió investigar la causa de las continuas demoras y cancelaciones. Miguel Salim, diputado panista plurinominal, se puso listo e investigó el asunto y se dio cuenta que las aerolíneas apretaban su agenda para meter tantos cuantos vuelos podían al Aeropuerto de la CDMX. El chiste era –y es– facturar lo más posible y convertir a los pasajeros en sardinas empacadas para producir ingresos sin importar las consecuencias.



Tardó un año en cabildear con sus compañeros una ley que serviría al creciente número de usuarios de la aviación comercial. La ley fue aprobada por unanimidad cuando el Congreso entendió el abuso de las aerolíneas.



Ayer hablé con el diputado Salim. Le expliqué la gravedad y urgencia que vivimos en Guanajuato con la criminalidad imparable. Miguel puede tener muchos detractores pero nadie puede acusarlo de pusilánime. Su perfil es asertivo. Se entiende el término de la persona que tiene iniciativa, es diligente y no se echa para atrás. Dicen que esa virtud describe a los líderes que logran que las cosas se den.



Parece que en Guanajuato le habían encargado a Alejandra Gutiérrez, la diputada del sexto distrito, que iniciara la propuesta de apretar las leyes para que los jueces no liberaran a delincuentes, para que parara la puerta giratoria de los juzgados. Nadie sabe, nadie supo si la susodicha diputada hizo algo. Por sus frutos suponemos que no.



Entonces apremié a Salim. Si él emprende con enjundia y urgencia el cambio de leyes para acabar con la impunidad giratoria, tendría más reconocimiento que las leyes de ajuste a las aerolíneas. Sería unas 100 veces más trascendente. Con su olfato político comentó que la ley de seguridad interna la había propuesto César Camacho del PRI pero que extrañamente ese partido no le había dado seguimiento. Nos parece una indolencia criminal de parte del PRI, porque cada día que pasa mueren más mexicanos en una guerra creciente y sin fin. Son muertes que se podrían evitar con leyes más firmes y a la altura del problema.



Para legislar se necesita conocimiento de las leyes y los procedimientos legislativos, pero más que todo, se necesita amor a México, al prójimo y una pasión encendida por lograr que las cosas se den. Le hablé al diputado que tiene agallas, que no se parará hasta lograr que se ponga en movimiento la enorme burocracia legislativa. Trataré de darle seguimiento semana con semana hasta que Salim haga algo o se harte de una amable persecución ciudadana. Nuestra insistencia no tendrá descanso. Aquí platicaremos cómo avanzan las cosas. Escoja a su diputado.