Tu plan, el del teléfono, ya no será igual

Los planes de datos que hoy ofrecen los operadores de servicios móviles cambiarán con la llegada del 5G y el internet de las cosas.



Actualmente se ofrecen paquetes con una determinada cantidad de datos para consumirlos de forma lineal.



En los próximos meses y años, el usuario podrá contratar mayor banda ancha en función de la aplicación que utilice sólo en determinados momentos, previeron especialistas.



Héctor Silva, director de Tecnología para América Latina de Ciena, explicó que, por ejemplo, cuando un usuario requiera más banda ancha para ver una película, podrá contratarla sólo por el tiempo que requiera.



Lo mismo ocurrirá con nuevos servicios para conectividad de autos autónomos, que al requerir menor latencia, que es el tiempo que tarda en viajar la información de un punto A a un punto B, el usuario podrá contratar específicamente banda ancha especial para ello.



"Puede ser por capacidad o en función de cada tipo de aplicación que usemos. Las redes se están preparando para incrementar el tiempo de capacidad bajo demanda, si quiero más capacidad cuando quiero consumir determinada app.



"La idea será que no tengas que hablar a un call center en donde se tardan en atenderte, sino que no solo sea dinámico sino que también sea de autoservicio", dijo Silva.



Por otra parte, la organización 5G Americas, especificó que se espera que los servicios de quinta generación ofrezcan una amplia gama de aplicaciones, por lo que éstas pueden ser divididas en tres categorías.



La primera es la banda ancha móvil optimizada, le siguen las comunicaciones ultra-confiables y de baja latencia, además de las comunicaciones masivas tipo máquina.



"Las aplicaciones no sólo plantearán distintos requisitos a las funcionalidades de las redes sino que además impulsarán una gran variedad de escenarios de despliegue en un abanico de bandas de espectro.



"Las distintas características físicas de bandas de espectro, tales como la cantidad de espectro potencialmente disponible, cobertura-rango, penetración en estructuras y propagación en torno de obstáculos, darán soporte a diferentes o variadas aplicaciones según sus requisitos", explicó.