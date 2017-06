Incertidumbre con la Izquierda rumbo al 2018

Luego de 71 años de gobiernos ininterrumpidos del PRI, 12 años de ineficaces gobiernos del PAN y el regreso tragicómico de un tricolor que comenzó a tambor batiente y se fue oscureciendo en la bruma de su incapacidad, en 2018 debería ser el turno de la izquierda en nuestro país. Por simple descarte, la izquierda debería ser la elegida pues nunca ha tenido la oportunidad de sentarse en la silla presidencial y como dicen por ahí, “ya le toca”. El gran problema es su fragmentación en múltiples partidos y tribus que se anulan entre sí y consuman su propia derrota. Incapaces para negociar, soberbios algunos o muchos de ellos, le dejan la mesa puesta al priismo para que con una pírrica votación, mantenga sus posiciones de poder.



El año próximo podría suceder lo anteriormente expuesto. AMLO ya anunció que rechaza por completo una alianza con el PRD pues los considera parte de la “mafia del poder”, no quiere negociar absolutamente nada con ellos y sólo aceptó que el PT (una vergüenza de partido) lo postulara como su candidato. AMLO sería entonces el candidato de MORENA y del PT a la presidencia de la república, por increíble que parezca está despreciando al PRD, que con su porcentaje casi le aseguraría la victoria. AMLO tendría que negociar posiciones en un eventual gabinete, pero tiene todo para ganar y al parecer, volverá a auto sabotearse.



El PRD es una incógnita, por un lado anunciaron un Frente Amplio Opositor para derrotar al PRI. Se sospecha que ese “Frente” tendría mayores posibilidades de realizarlo con el PAN, lanzando como candidato a Ricardo Anaya para la presidencia y a Alejandra Barrales para el gobierno de la Ciudad de México. No es un hecho y no es nada sencillo pues no creo que Margarita Zavala ni Rafael Moreno Valle se dejen desplazar tan fácil, pero también veo inviable que Zavala pudiera ser la candidata de una alianza PAN-PRD, no creo que los amarillos votaran por ella y en un determinado caso, ese factor beneficiaría a AMLO, por otra parte, el grupo político de René Bejarano y Dolores Padierna expresaron su rechazo a la alianza con el PAN y podrían desde adentro, dinamitarla, pues es evidente que sus simpatías están con AMLO.



La propia Barrales no le cerró la puerta a MORENA, pero ¿de verdad querría aliarse con el hombre que los insultó, los humilló, los descalificó y que pretende conseguir de su parte una rendición total y absoluta? Yo creo que no le conviene pues MORENA existe por y para AMLO, no estando el tabasqueño no se observa al menos por ahora a una figura con su carisma y con su arrastre para mantener al partido.



¿En dónde queda en esta ecuación Miguel Ángel Mancera? Difícil contestarlo. El jefe de gobierno está impulsando el llamado “Cuarto Polo” que pretende unir en torno a él a figuras ciudadanas y políticas de relevancia. Mancera no tiene partido político y aunque se veía como la carta más viable del PRD en caso de que el partido amarillo fuera solo a la elección presidencial, una alianza con el PAN le reduce a mi entender, sus posibilidades.



Será interesante ver cómo se van acomodando las piezas de aquí a la definición de candidaturas, lo que es un hecho de nueva cuenta es que la izquierda podría volver a convertirse en su peor enemigo.

