Tras mis ojos cerrados, descanso, aislada del mundo en la penumbra, busco tener sueños buenos, en este tiempo que es solo mío.



Ya que en este mundo imparable que gira junto conmigo, conviven incontables pensamientos, que por igual no se están quietos.



Hielo que se vuelve agua, vapor, glaciar helado y eterno, río trasparente que me arrastra en esta oscuridad consigo.



Pensamientos inquietos que mutan y se mueven como lo hacen las nubes, invadiendo, acompañando mi espacio en su movimiento perpetuo.



A veces su voz es un lamento, otras una ristra de cascabeles, que provoca alegría espontánea como las gotas de lluvia.



Pero no quiero subir a la barca y emprender viaje con ninguno, así que solo los veo pasar como un río caudaloso, vivo.



Se quedan en mi cerebro adormecido como una estela brillante, una vía láctea que alumbra mi sueño y un cuerpo descansando abandonado.



Yo quiero tener sueños buenos, para que en estas horas calmas, me alimenten de esperanza y comience el día conmigo.

S. A.L