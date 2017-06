Muere joven arrollado en autopista

Después de que fue atropellado por un vehículo del que se ignoran datos, un hombre murió cuando caminaba por la autopista Celaya-Salamanca. El responsable huyó.



Según la Subprocurauría de Justicia de la región C, el fallecido se llamó Fernando Hernández Pichardo, de 23 años, con domicilio en Celaya, aunque no se estableció la colonia.



A las 12:30 de la media noche de ayer, conductores de vehículos reportaron a Caminos y Puentes Federales (Capufe) un accidente en el kilómetro 46 de la pista, a la altura de la colonia Galaxias del Parque.



Cuerpos de rescate localizaron a un hombre sobre el camino con golpes en cabeza, y al revisar sus signos vitales, ya había muerto.



Elementos de la Policía Federal división caminos abanderaron el accidente y acordonaron la zona.



Por la forma en la que fue encontrado el cadáver, se presume que Hernández Pichardo caminaba por la autopista cuando fue atropellado por un vehículo del que no se tienen características.



Pero el chofer responsable continuó su camino con dirección hacia Salamanca, mientras que el joven salió proyectado y quedó herido de muerte.



Del suceso tomó conocimiento el Ministerio Público, el cual inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo. El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense.