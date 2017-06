7 pasos para reactivar tus sueños si no quedaste en la prepa o universidad pública

No me quedé en la prepa o en la universidad pública que quería… ¿Ahora qué hago? Así como tú, hay miles de jóvenes replanteando sus metas y tomando decisiones para seguir adelante.

Las instituciones públicas son muy demandadas. Por eso muchos no se quedan en las opciones de preparatoria que eligieron o, en el caso de las universidades, no logran entrar a la carrera que les interesa

Si no fuiste seleccionado, es momento de tener un ‘plan B’.

Primero que nada, piensa que no es el fin del mundo. Si estás firme en tu decisión de continuar tu preparación, hay a tu alcance instituciones que pueden apoyarte para que estudies en una preparatoria que te apoye para descubrir y desarrollar tus pasiones, o una carrera que te permita vivir haciendo lo que más te gusta.

Te recomendamos seguir estos primeros 7 pasos para reactivar tus sueños y retomar tus planes para prepararte:

1. Platica con tu familia. Conocer que los resultados del examen de admisión no fueron favorables puede ser un duro golpe a tu autoestima. Es importante que sepan cómo te sientes. Su apoyo te ayudará a superar esta etapa.

2. Entiende la situación. No haber sido admitido no significa que “reprobaste” el examen. Más bien, quiere decir que sin importar tu calificación quedaste fuera porque la institución pública a la que aspirabas solo tenía un cupo determinado.

3. No te paralices. Aceptar la realidad no es sencillo. Muchos transitan de la negación hacia la agresividad o la depresión. No dejes que las circunstancias te detengan y te quiten la seguridad que tienes en ti mismo.

4. Ignora frases como: “estás perdiendo el tiempo” o “ya ponte a hacer algo de provecho”. Mejor aprovecha cada minuto para corroborar o replantearte si estás eligiendo la preparatoria o la carrera que mejor responde a tus intereses, habilidades y pasiones.

5. Comienza a reorganizarte. Busca nuevas opciones que se ajusten a tus expectativas, y que también ofrezcan becas o financiamientos educativos que te ayuden a alcanzar tus metas.



6. Evalúa qué es importante para ti. Es hora de asumir nuevos retos. Te recomendamos buscar instituciones que tengan alta exigencia académica, prestigio y trayectoria. UVM se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional entre las 100 mejores universidades de México, y en la posición número dos considerando únicamente a las instituciones privadas, de acuerdo con el ranking de la Guía Universitaria del Reader's Digest.



7. ¡Actívate! Amplia tus opciones. Busca la universidad o preparatoria que te ofrezcan el prestigio y calidad académica que estás buscando. Conoce las carreras y modalidades que ofrecen y pueden interesarte y continúa con tu preparación.