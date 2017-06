Amenaza con dejar 'Rápidos y furiosos'

Michelle Rodríguez está amenazando con dejar la franquicia "The Fast and the Furious" (“Rápido y furioso”) a menos que sus personajes femeninos sean tratados de una manera diferente.

La actriz escribió en Instagram el martes que espera que los cineastas decidan "mostrar algo de amor por las mujeres en la franquicia" en su próxima película. De lo contrario, advirtió, "tendré que decir adiós".

F. Gary Gray, quien dirigió la octava entrega de la serie, "The Fate of the Furious" (“Rápidos y furiosos 8”), defendió el trato a las mujeres en esta cinta.

Dijo a Business Insider que pensó que "la combinación de personajes femeninos fue bastante fuerte" y apuntó que Charlize Theron hizo el papel de la antagonista del filme y Helen Mirren tuvo un cameo.

Una novena película se estrenaría en el 2019.