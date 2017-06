Del cine en Guanajuato a Academia de Hollywood

Porque la Academia de Cine de EU no es lo mismo que la MPA, organismo que vigila los intereses de los filmes gringos en el mundo, el realizador mexicano Amat Escalante aceptará la invitación que la primera le ha hecho para formar parte de ella.



Mientras la Academia otorga anualmente el premio Oscar, el poderío económico hollywoodense ha sido acusado varias veces por realizadores mexicanos de no permitir la salida de cintas nacionales en cines.



Vía telefónica desde Guanajuato, donde radica, el director de "Heli" y "Los bastardos", ganador en Cannes, explica:



"Me parece interesante y relevante, pensando por ejemplo en el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, que tiene queramos o no, una relevancia similar e importante al que es el (premio) de Cannes o Venecia.



"En ese aspecto tiene una importancia internacional que ayuda a las películas y por eso no se me ocurrió hacer boicot a la invitación; sí es cierto que hay una dificultad y un bloqueo (a filmes nacionales) por parte de la MPA. que creo no son los mismos".



Escalante forma parte de los más de 600 personas del orbe, entre ellas el también realizador mexicano Arturo Ripstein (El castillo de la pureza), la actriz israleí Gal Gadot (La mujer maravilla) y el histrión estadounidense Dwayne Johnson (La roca) que recibieron la invitación académica.



"Invitar a gente de afuera es un cambio que están tratando de impulsar; podría ser nacionalista, pero no, soy mitad americano (por su mamá) y crecí la mitad mi vida en EU, aquí están involucrando a gente que admiro y es un halago estar", expone.



Amat está esperando el estreno, en los siguientes meses, de La región salvaje, su más reciente filme.