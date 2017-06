Llega Lady Gaga a salones de clase

Lady Gaga convivió con alumnos de la escuela Walter Reed, en Los Ángeles, como parte de una campaña que apoya a las fundaciones Born This Way y DonorsChoose.







La primera organización busca crear ambientes que favorezcan el aprendizaje, mientras que la segunda ayuda a los maestros a pagar materiales escolares.







Durante la visita de Gaga, que fue filmada para un video promocional de la campaña, la cantante fungió como 'maestra suplente'. En su clase, preguntó a los alumnos sobre sus metas y les pidió actuar una versión futura de sus vidas.







"Quiero que los jóvenes se quieran a sí mismos, sin miedos. No tener útiles en las escuelas es un verdadero problema, que los pone en desventaja. Antes de resolver ese problema, tenemos que reconocerlo", dice en el clip.







De acuerdo con AdWeek, el video no tuvo guión y las reacciones de los alumnos al conocer a la superestrella fueron auténticas.







La cadena de tiendas Staples, que promueve esta campaña junto con la cantante, ya donó 2 millones de dólares a las fundaciones, informó Rolling Stone. Además, la compañía organizó un concurso para ganar una beca de 50 millones de dólares y viajes a Las Vegas para ver a Gaga en vivo.