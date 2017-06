Se siente Kate del Castillo pisoteada

Kate del Castillo denunció ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno mexicano por haber "pisoteado" sus derechos en el caso relacionado con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" .

En la sede de la institución en Washington, la actriz formalizó la queja por las supuestas filtraciones del Gobierno de México a los medios sobre sus encuentros con el capo mientras era un prófugo de la justicia, lo que, alegó, le provocó pérdidas de contratos y menos ofertas laborales.

"Venimos aquí a alzar una queja, muy larga, porque se han pisoteado mis derechos humanos y en México no se ha hecho nada. Ha habido un linchamiento a mi persona, sin duda, no sé quién específicamente, pero del Gobierno en general, seguro", dijo.

Del Castillo explicó que las supuestas filtraciones le afectaron, que lleva un año y medio sin poder trabajar como le gustaría, y además se dañó su reputación pública.

"Este es el último amparo, y no es sólo por mí, sino porque no quisiera que le sucediera a nadie más. El Gobierno mexicano no tiene el derecho de pasar por encima de los derechos humanos de nadie. Necesitamos que se sepa y que alguien haga algo por nosotros porque en México la impunidad es terrible", acusó.