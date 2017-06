Asegurar tu Pyme es proteger tu inversión

Una idea que prevalece en la pequeña y mediana empresa es que no cuentan con recursos para asegurar su negocio, pero el hecho es que su costo representa apenas una mínima parte de lo que tendrían que pagar por su reconstrucción ante un siniestro.

En días pasados, más de 250 comercios de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, fueron afectados por las lluvias torrenciales ocurridas entre el 31 de mayo y 1 de junio. Algunos de éstos, realizaron un remate de hasta el 80% para tratar de recuperar algo.

Además, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) señaló que las pérdidas económicas por esta catástrofe natural giraban alrededor de los cinco millones tan solo en 20 negocios ubicados en una zona.

Inundación es uno de los rubros por los que se puede asegurar un negocio y pese a que éste es uno de los riesgos más latentes en ciertas zonas de la geografía mexicana, son pocas las PYMES que recurren a su contratación.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) la cultura de la protección para este sector es muy baja, 5% de las PYMES cuentan con un seguro, aun cuando es un instrumento que da cierta garantía de que no todo está perdido cuando sucede un desastre.

Proteger tu inversión es sencillo, pues actualmente se cuentan con productos robustos que están pensados en este modelo de negocio ofreciendo coberturas que se adecuan a sus necesidades.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es claro al señalar que los riesgos a los que están expuestas las PYMES en mayor medida son: Daños en sus instalaciones (50%), robo(36%) e incidentes con clientes o trabajadores (14%).

Asegurar tu negocio por estos riesgos es posible pues las coberturas que se encuentran en el mercado son ofrecidas por la mayoría de compañías existentes en el país.

Entre las más comunes se encuentran:

Daños en inmuebles.

Desastres Naturales.

Responsabilidad Civil.

Robo.

Anteriormente era poco probable acceder a esta clase de instrumentos, pero hoy ferreterías, panaderías, laboratorios médicos, comercializadoras, empresas de mudanza, estéticas, tiendas de abarrotes, tintorerías y otra clase de pequeños y medianos negocios tienen la oportunidad de su adquisición.

Además, la gran competencia permite que puedas contratar el producto que más se adecua a tus necesidades y a la clase de negocio que maneja. Eso sí, es preciso que realices una comparación previa.

Al hacerlo toma en cuenta las coberturas y los riesgos bajo los cuáles tu póliza te ampara, las exclusiones (todo aquello por lo que no tienes protección), las fechas de pago ( si tu póliza no está vigente y sucede un siniestro no contarás con la protección y la aseguradora no responderá por el hecho), los riesgos a los que tu negocio está mayormente expuestos (terremotos, inundaciones, robo, etcétera), la suma asegurada (la cantidad máxima hasta por la cual la compañía de seguros responderá), así como la existencia y el pago de los deducibles.

La prima de tu seguro (su costo) estará en función de la suma asegurada y las coberturas contratadas. Asimismo, será más barata si decides su pago de contado a si lo haces en parcialidades.

Otros aspectos que pueden favorecer un mejor precio es la minimización de riesgos como: contar con cerraduras de alta seguridad y la contratación de sistemas de alarmas conectadas a la red de seguridad pública y servicios de emergencia.

Construir un negocio implica mucho esfuerzo, si compras en maquinaria y equipo nuevo bien vale la pena asegurar tu inversión.