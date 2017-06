La ayuda que no pedirá JC Chávez por crimen

Tras la muerte de su hermano Rafael Chávez, el ex boxeador aseguró en entrevista no pedirá ayuda de sus 'amigos narcotraficantes'.

En plática con Miriam Moreno, quien lo cuestionó sobre el caso, el padre de Julio César Chávez Jr, aseguró que tiene 'muchísimos amigos', de toda clase, incluso narcotraficantes, porque es una figura público, e incluso más personas lo han querido ayudar.

“Yo lo que les he dicho, vamos a hacerlo bajo la ley, porque no quiero que el día de mañana me vayan a involucrar o a decir 'Julio lo mando matar'”, dijo en la plática.

El ex boxeador agregó que lo que le interesa es ver a los culpables en las rejas, porque a él “no le cuesta hablarle a uno de sus 'amigos' que tienen tanto poder”.

Sobre el caso, el ahora comentarista reveló que por tres mil pesos, su hermano recibió tres disparos en la cabeza.

Cuestionado si hay un indicio de la identidad de los culpables, el ex pugilista prefirió no revelar información, porque no quiere avivar más el crimen y prefiere que trabajen las autoridades.

También ofreció una disculpa a las autoridades por la ofensa que hizo, pidiendo comprensión porque en el momento que se expresó había visto cómo su madre había perdido a uno de sus hijos.

El hermano de Julio César Chávez fue asesinado el pasado domingo en Culiacán, Sinaloa.