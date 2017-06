*** RELEVO BASURA



Si no pasa algo extraño, el Municipio espera que el sábado sea el último día que la empresa Red Recolector preste el servicio de recoger la basura en las dos zonas que tenía concesión desde 2014.



*** FALLO PUBLICADO



En el Periódico Oficial del Estado el martes fue publicado el nuevo fallo de la licitación. El viernes el Municipio les notificará con notario que su concesión ya no está más vigente y que alisten la retirada.



*** DOMINGO LISTOS



En tanto PASA toma el control definitivo de sus dos zonas, el Municipio está preparado para entrar al quite el domingo con camiones del Sistema de Aseo Público, de los ex recolectores y del propio PASA.

***LUPITA CON PARLAMENTO



La organización Parlamento Ciudadano que encabeza el arquitecto Jaime Gallardo tuvo como invitada de su sesión de ayer a la diputada local del PRI, Lupita Velázquez, quien les presentó la iniciativa de disminución del financiamiento local a los partidos políticos que hizo junto con su compañera de partido, Arcelia González, pero que permanece en la “congeladora” del Congreso del Estado.



*MENOS DINERO A PARTIDOS



Este grupo de ciudadanos leoneses se han propuesto impulsar la reducción de dinero público para los partidos políticos locales y para ello tocarán las puertas de los legisladores de diferentes fracciones. También están en contacto con el diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, cuya iniciativa #Sinvotonohaydinero fue aprobada en aquella entidad e impulsa para que se replique en lo nacional.



*SIN VOTO NO HAY DINERO



Jaime Gallardo, también nuevo presidente del Consejo de Colegios de Profesionistas en León, comentó que para la reunión de ayer ya tenían lista una videoconferencia con Pedro Kumamoto, pero por su agenda se pospuso para otra fecha por definir, o incluso pudiera ser que los visite. La iniciativa del jalisciense es aún más drástica en el recorte que la de las priístas y menos probable que pase aquí.



*TIJERAZO A LA MITAD



En el Congreso de Guanajuato la única iniciativa en ese tema es la de las legisladoras del PRI. La reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato plantea la disminución a las prerrogativas de los partidos de hasta 50% en años no electorales y de 40% en año electoral.



*AHORRO MILLONARIO



La proyección que hacen entre 2018 al 2021 es que, si se aprueba su iniciativa tal como está, se ahorrarían hasta 266 millones del dinero de todos que podrían destinarse a programas sociales. La legisladora paisana del gobernador Márquez pidió al Parlamento Ciudadano que le ayuden a empujarla.



*BOLSA 2017



Este año del presupuesto local se asignan 122 millones 674 mil pesos repartidos en siete partidos que lograron la votación mínima del 3%. El PAN tiene 40.8 millones, PRI 26.6 millones, PRD 11.7 mdp, Partido Verde 15.5 mdp, Movimiento Ciudadano 8.9 mdp, Nueva Alianza 9.9 mdp y Morena con 9.2.



*PAN, BRAZO A TORCER



El tema está en la cancha de la Comisión de Asuntos Electorales que encabeza el diputado Verde, Toño Méndez, pero la mayoría la tiene el PAN y la voluntad de su coordinador Éctor Jaime Ramírez.



*LA VOZ DEL PARTIDO



También pesa la voz de la dirigencia estatal que comanda Humberto Andrade quien la tiene complicada pues están pagando millonarias multas que les impuso el INE por observaciones que heredaron. Lo positivo es que la reciente reforma legal ya amplió el margen para captar mayor aportación privada.



*DESCONTENTO POPULAR



La razón de ser del financiamiento público es transparentar el origen de los recursos, equidad en la competencia electoral y evitar la tentación de acudir a fuentes ilegítimas de financiamiento. Pero también es cierto que hay un descontento popular por la dependencia de los partidos de ese recurso.

***NARRO EN LEÓN



El secretario de Salud federal y ‘gallo’ que suena fuerte como candidato presidencial del PRI para el 2018, José Narro, tiene hoy gira de trabajo en León. Llega temprano y desayuna en el hangar del aeropuerto con el gobernador Márquez y el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz.



*OBRA Y CONFERENCIA



Luego inaugura el Centro Estatal de Tamizaje Oportuno en la colonia Jol-gua-ber, después acude a inaugurar el XXIII Congreso de la Agrupación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica, en Poliforum, donde dará una conferencia sobre “El cáncer infantil como problema de salud nacional”.

***LETY, MÁS SERENA



La diputada local del PAN y vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Lety Villegas, le “puso hielo” a la polémica declaración de su compañero Juan Carlos Muñoz, quien acusó ignorancia de la oposición porque, según él, no saben cómo pedir auditorías al desempeño de Escudo y justificó el récord de homicidios dolosos en la entidad como que “Guanajuato no es una isla” a lo que pasa en el País.



*APERTURA A PROPUESTAS



Ayer la legisladora leonesa se dijo abierta a que se revisen las solicitudes de auditorías que los diputados consideren, lo mismo que la necesidad de que comparezcan los responsables de la Seguridad ante el Congreso local. Hizo un llamado a evitar repartirse culpas y mejor hacer todos propuestas.



*HAGAN SU CHAMBA



La panista admitió que “está difícil claro, no podemos cerrar los ojos, es un gran reto que tenemos que afrontarlo juntos y desde todas las trincheras, abrir los ojos y buscar las soluciones, está difícil”. Para empezar a los diputados de la Comisión de Seguridad les toca hacer su chamba, fiscalizar al Estado.