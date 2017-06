Cede Jalisco a Zapotillo: inundará Temacapulín

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Núñez, reveló ayer desde Palacio de Gobierno que ya no hay forma de salvar a Temacapulín y que será inundado.

El Mandatario señaló que la cortina demandada por la Suprema Corte, a menos altura, es un mito, y aseguró que la presa se realizará a 105 metros de altura y con un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo; y añadió que Jalisco exige que se le otorgue 76% de agua de Zapotillo, y el resto sea para León.

En el informe de resultados de un estudio que realizó la UNOPS, organismo de al ONU, Sandoval reveló que se ha perdido la batalla a pesar de los esfuerzo.

“Salvar Temacapulín ya no es accesible. Esta batalla no la perdieron solos, la perdimos juntos. No poderles cumplir, lo lamento, pero no vamos a poner en riesgo la vida de los habitantes de una comunidad. No hay otra solución posible”.

Añade en sun informe que si la cortina estuviera a 80 metros de altura y no a 105 tampoco se podría salvar Temacapulín, pero consideró que la población no puede vivir sobre diques, pues es un riesgo para ella.

“El planteamiento de una cortina de menos altura, lo digo con absoluta sinceridad, es un mito y por tanto un falso debate”, señalo el gobernador.