Salva tamizaje a sus gemelos

María Guadalupe Segoviano López se enteró del síndrome de transfiguración feto-fetal que padecían sus gemelos y, gracias a ello, los pequeños pudieron nacer.

Esta complicación producida en embarazos gemelares en los que ambos fetos comparten placenta, consiste en que uno transfiere sangre al otro, provocando un déficit de ella en uno, y un exceso, en el otro.

María Guadalupe supo de esta afección gracias a la tecnología del Centro Estatal de Tamizaje Oportuno (CETO).

“El control inicial de mi embarazo lo llevé en hospital privado porque no sabía de los servicios de Salud a los que tenía acceso; los doctores me decían que todo iba normal y que no había complicación alguna en mi embarazo. Cuando cumplí seis meses de embarazo, empecé a sentirme mal, no podía respirar”, contó la mamá.

“Acudí al servicio de Urgencias del Materno Infantil y me dijeron que mi embarazo gemelar era complicado, después me pasaron al CETO y ahí me atendieron de inmediato”, recordó.

Los médicos la mandaron al Departamento de Cirugía Fetal del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en Querétaro, para realizarle intervención con láser, y “afortunadamente todo salió muy bien”, recuerda María.

“Gracias al equipo médico, al diagnostico a tiempo, vinculación y seguimiento, mis hijos nacieron el 18 de febrero del 2014. A lo largo de estos tres años han tenido complicaciones de salud que se han podido resolver sin problema. Agradezco que le salvaron la vida a mis gemelos”, finalizó.

Abren CETO Guanajuato

El CETO de la Secretaria de Salud de Guanajuato (SSG) abrió sus puertas ayer, con el fin de detectar oportunamente enfermedades como preeclamsia, restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), prematurez, defectos congénitos, así como el seguimiento de la patología fetal y materna.

La detección se hace a través de un ultrasonido de alta resolución para su referencia al control prenatal integral e intervención precoz, que incida en la evolución y la resolución del embarazo.

El alcalde Héctor López Santillana reconoció el trabajo del personal de Salud “porque su gran labor contribuyen a tener familias felices”.